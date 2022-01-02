У Європі, де заборонили новорічні феєрверки, через них загинули люди

29 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Феєрверки були звичайним видовищем у Нідерландах у новорічну ніч - попри заборону

У Європі від феєрверків загинули троє людей і десятки отримали поранення - попри заборону на їхнє використання.

У Нідерландах 12-річний хлопчик загинув і ще один отримав важкі поранення, спостерігаючи, як дорослий запускає саморобний пристрій, повідомляють місцеві ЗМІ.

Чоловіка затримала місцева поліція.

У Німеччині внаслідок вибуху феєрверку в новорічну ніч у західному місті Хеннеф загинув 37-річний чоловік. Поліція проводить розслідування.

В результаті пов'язаних із феєрверками інцидентів у країні постраждали кілька людей, повідомляє німецьке інформаційне агентство DPA.

За даними De Telegraaf, щонайменше 80 людей постраждали від феєрверків у Нідерландах, зокрема внаслідок вибухів люди втратили ноги та руки.

І Нідерланди, і Німеччина заборонили продаж феєрверків на Новий рік через пандемію коронавірусу.

Голландські чиновники виправдовували цей крок тим, що травми, пов'язані з феєрверками, створять занадто велике навантаження на лікарні, які борються з вірусом.

Однак ентузіастів в обох країнах це не зупинило: люди перетинають кордони, щоб придбати святкові піротехнічні вироби, а в деяких випадках навіть виготовляють їх самостійно.

В Австрії також було кілька інцидентів - зокрема, повертаючись до феєрверка, який не вибухнув, загинув 23-річний чоловік.