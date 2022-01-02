У ПАР палає будівля парламенту. Дим видно на багато кілометрів

59 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

У Кейптауні (Південно-Африканська республіка) в будівлі парламенту лютує велика пожежа.

Наразі видно стовп чорного диму, що йде в небо, а на даху будівлі видно величезне полум'я.

На місці працюють десятки пожежників, які борються з вогнем. Поки що не ясно, що стало причиною пожежі.

Це сталося через кілька годин після державного похорону архієпископа Десмонда Туту в соборі Святого Георгія біля парламенту.

Спершу загорівся дах, а потім полум'я охопило будівлю Національної асамблеї (нижня палата парламенту ПАР), повідомляла міська влада.

Автор фото, Rowan Spazzoli/Reuters Підпис до фото, Дим видно на багато кілометрів

Зараз через вихідні парламент не працює.

Будинок парламенту в Кейптауні складається з трьох секцій, найстаріша з яких датується 1884 роком. У нових секціях, побудованих у 1920-х та 1980-х роках, розміщується будівля Національної Асамблеї.

Минулого року пожежа знищила частину бібліотеки Кейптаунського університету, де зберігалася унікальна колекція африканських архівів.