Ізраїль обурився через марш на честь Бандери в Україні

49 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Ізраїль засудив марш на честь одного з організаторів націоналістичного руху в Україні Степана Бандери. Такий марш традиційно проводять прихильники діяча в день його народження 1 січня.

Відповідну заяву посольство Ізраїлю в Україні оприлюднило у твіттері, назвавши марш "націоналістичним".

"Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно із законом, прийнятим у 2021 році", - йдеться в заяві.

Посольство посилається на закон, ухвалений у вересні 2020 року, яким антисемітизм оголосили поза законом та запровадили відповідальність за будь-які його прояви.

Що кажуть в Україні

Ізраїль не вперше критикує вшанування постаті Бандери в Україні, звинувачуючи його в співпраці з нацистською Німеччиною в роки Другої світової війни.

Раніше українське міністерство закордонних справ зауважувало, що "кожен народ і кожна держава самостійно визначає і вшановує своїх героїв".

Автор фото, УНІАН

Водночас в МЗС підкреслювали, що дружні та партнерські відносини України з Ізраїлем "найважливіше надбання, значення якого важко переоцінити".

"Цивілізовані нації повинні виходити з принципу вшанування всіх загиблих, а дискусії в цій сфері повинні тривати на рівні істориків і експертів, а не політиків", — йшлося в заяві МЗС від 2020 року.

Хто такий Бандера?

Автор фото, УНІАН

Степан Бандера був лідером та одним з організаторів українського націоналістичного руху на Західній Україні.

З 1940 року він очолив Організацію українських націоналістів. Під час Другої світової війни кілька років провів у німецькому концтаборі.

Його вбив у 1959 році у західнонімецькому Мюнхені агент КДБ Богдан Сташинський.

В українському Інституті національної пам'яті наполягають, що Степан Бандера, як і Роман Шухевич, боролися за незалежність України та не можуть вважатися пособниками нацистів.