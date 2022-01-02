Китаєць, якого викрали 33 роки тому, знайшов біологічну маму завдяки малюнку

1 година тому

Автор фото, BEIJING NEWS / WEIBO Підпис до фото, Лі Цзінвей возз'єднався зі своєю матір'ю 1 січня

Житель Китаю, викрадений понад 30 років тому, возз'єднався зі своєю біологічною матір'ю завдяки мапі села з його дитинства, яке він намалював по пам'яті.

Лі Цзінвею було лише чотири роки, коли його виманили з дому та продали угрупованню, що торгувало дітьми.

24 грудня минулого року він виклав у мобільний додаток для короткометражних відео Douyin (аналог TikTok) намальовану від руки мапу. За цим малюнком поліція упізнала невелике поселення в провінції Юньнань і знайшла там жінку, в якої зник син.

Тест ДНК підтвердив їхню спорідненість, і в суботу, 1 січня, мати з сином зустрілися.

На відеозаписі Лі Цзінвей обережно знімає з матері захисну маску та вивчає її обличчя, перш ніж розридатися та обійняти її.

"Тридцять три роки очікування, незлічені тужливі ночі, нарешті, мапа, намальована від руки по пам'яті, і ось настав цей момент визволення, - написав він у своєму акаунті перед зустріччю з рідними. - Дякую всім, хто допоміг мені возз'єднатися з сім'єю".

Лі викрали в 1989 році неподалік міста Чжаотун на півдні Китаю і згодом продали сім'ї, яка жила в південно-східній провінції Гуандун, на відстані понад 1800 км від його рідного села.

Подорослішавши, він намагався з'ясувати у прийомних батьків інформацію про своє походження, звірявся з базами даних ДНК, але без успіху. Тоді Лі почав шукати допомоги в інтернеті.

"Я - дитина, яка шукає свій дім. Мене привіз в Хенань лисий сусід приблизно в 1989 році, коли мені було десь чотири роки", - розповів чоловік.

"Це карта моєї рідної місцевості, яку я намалював по пам'яті", - Лі Цзінвей показав приблизну схему села. На ній була школа, бамбуковий ліс та невеликий ставок.

Цим відеозаписом поділилися тисячі користувачів.

Автор фото, JIMU NEWS / WEIBO Підпис до фото, Лі Цзінвей намалював від руки мапу місцевості, що залишилася в його пам'яті

Крадіжки дітей - не рідкість у Китаї. Найчастіше викрадають та продають іншим сім'ям хлопчиків, оскільки в патріархальному китайському суспільстві цінують наявність сина.

Щорічно у Китаї зникає близько 20 тисяч дітей.

Водночас завдяки розвитку інтернету та доступності тестів ДНК молодим людям все частіше вдається знайти біологічних батьків.

У липні минулого року мешканець провінції Шаньдун Го Гантан возз'єднався зі своїм сином через 24 роки після його викрадення.