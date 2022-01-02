Українка смертельно поранила чоловіка, який чіплявся до неї з ножем. Що обурило соцмережі

47 хвилин(и) тому

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30-річна мешканка одного з сіл Миколаївської області завдала ножове поранення у живіт 25-річному знайомому, який чіплявся до неї на новорічній дискотеці.

Чоловік був нетверезим та погрожував їй ножем, жінка забрала в нього зброю та вдарила. Від отриманих поранень він помер на місці, повідомляє поліція Миколаївської області.

Інцидент стався близько 6 ранку 1 січня в будівлі місцевого клубу, де проходила святкова дискотека.

"Місцевий мешканець чіплявся до жінки і навіть дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Ніж вона забрала та вдарила ним нетверезого знайомого. Від отриманих поранень 25-річний потерпілий помер на місці події", - пише поліція.

Правоохоронці додають, що жінку доставили до відділку, тепер вона підозрювана у провадженні, відкритому за статтею про умисне вбивство. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

"А треба було дати себе зарізати?"

За неповні дві години повідомлення поліції вже зібрало майже 100 перепостів та сотні обурених коментарів.

Зокрема, користувачі висловлюють думку, що йшлося не про умисне вбивство, а про самооборону. Їх також обурило, що у релізі жінку назвали "зловмисницею", а про вбитого пишуть, що він "проявляв до неї надмірну увагу" та "дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю".

"А треба було дати себе зарізати? У вашому викладі він отримав заслужене", - обурюється користувачка Світлана Таранова.

"По-перше, не зловмисниця, а підозрювана. По-друге, не навмисне вбивство, а самозахист або вбивство з необережності. Має бути повне розслідування цього правопорушення і винесено об'єктивне рішення суду. Хоча в нашій країні ще не чула, щоб жінку, яка захищалась від ґвалтівника і вбила його, було виправдано. На жаль", - пише Наталія Гаврелюк.

"Проявляв до неї надмірну увагу", "дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю" — здається, мусора Миколаївщини стали забувати як це, коли палять райвідділи, в яких працюють ґвалтівники та ті, хто їх покриває", - обурюється Тарас Чмут.

"Дівчата, якщо що, треба чемненько лягти і дати. А потім, щоб самообороною не перевищувати рівень заподіяної шкоди, зґвалтувати ґвалтівника", - іронізує Олександра Фінькова.

"Хотів зґвалтували, погрожував ножем, тим же ножем отримав у печінку і од'їхав. І - вжжжжжух - вже не нападник, а потерпілий, і вже не потенційна жертва зґвалтування - а зловмисниця. Не хотіла по доброму (під погрози ножем) - іди сиди тюрма 15 років. Прекрасно. Просто прекрасно", - обурюється Олексій Маркевич.