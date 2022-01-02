Чоловік утік з Південної Кореї до Північної. Його можуть убити через ковідні обмеження

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Південнокорейські військові вели пошуки в демілітаризованій зоні, але не змогли знайти перебіжчика

Громадянин Південної Кореї перетнув сильно укріплений кордон із Північною Кореєю. Ймовірно, це один із поодиноких випадків спроби втечі до КНДР.

Перебіжчика виявили у демілітаризованій зоні, яка розділяє Корейський півострів, на східному узбережжі приблизно о 21:20 за місцевим часом у суботу, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Попри кілька годин пошуків, чоловікові вдалося утекти.

Військове керівництво в Сеулі заявило, що не має інформації про подальшу долю перебіжчика, проте направило КНДР прохання про його захист.

Від початку пандемії коронавірусу Північна Корея посилила охорону кордонів і, за даними південнокорейських військових, запровадила політику вогню на ураження, щоб не допустити проникнення Covid-19 до країни.

Представники міністерства оборони у Сеулі пообіцяли провести капітальний ремонт систем захисту кордону, оскільки це не перший випадок його успішного перетину.

У вересні 2020 року північнокорейські військовослужбовці застрелили співробітника риболовлі Південної Кореї, який раніше зник у морі, і спалили його тіло. Інцидент викликав обурення в Сеулі. Пхеньян послався на антиковідні правила і вибачився.

Кордон між Північною та Південною Кореєю - один із найбільш укріплених районів світу. Демілітаризована зона замінована, оточена парканом із колючого дроту під напругою, камери спостереження та озброєні охоронці перебувають у стані бойової готовності 24 години на добу.

Кількість успішних втеч з КНДР, яка й раніше було дуже низькою, скоротилася ще більше після введення Пхеньяном суворих заходів щодо боротьби з пандемією та обмежень на пересування всередині країни.