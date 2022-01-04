Похресниці Путіна скасували візу на навчання в Женеві

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Швейцарія анулювала навчальну візу для доньки Віктора Медведчука - українського політика та кума російського президента Володимира Путіна.

Про це Медведчук повідомив в інтерв'ю В'ячеславу Піховшеку на каналі UkrLive.

"Так, донька закінчила школу в Україні, в Києві та вступила. Склала іспити в Женевський університет. Навіть більше - звернулася та отримала навчальну візу. Все було нормально, і на початку вересня збиралася їхати на заняття. Буквально за два дні до цього їй оголосили, що її візу анулювали", - розповів Медведчук.

За його словами, він переконаний, що візу анулювали "з політичних мотивів", які пов'язані з його політичною позицією та санкціями щодо нього.

"Західний світ і тут проявився. Так, я виступаю проти зовнішнього управління - зовнішнього управління Сполучених Штатів та Заходу. І буду виступати", - підкреслив Медведчук.

За його словами, доньці довелося вступати в інший виш.

"Зараз приїхала на канікули, і я радий, що вона так спокійно пережила перші удари по ній через політичну діяльність її батька", - додав Медведчук.

Він також заявив, що неприпустимо вести боротьбу з дітьми та дружинами.

Віктор Медведчук перебуває під санкціями і в Україні, і на Заході.

Зокрема, Сполучені Штати запровадили санкції щодо нього за "підрив безпеки, стабільності та територіальної цілісності України" в березні 2014 року.

Взимку 2021 року санкції щодо Медведчука та його дружини, телеведучої Оксани Марченко запровадила українська рада національної безпеки та оборони (РНБО).

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Фотоколаж. Віктор Медведчук та Оксана Марченко

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Підстава, яку озвучує СБУ, - причетність до фінансування тероризму у самопроголошеній ЛНР. Санкції діятимуть упродовж трьох років і передбачають зокрема блокування активів Медведчука та Марченко, на яку були записані деякі компанії чоловіка.

Медведчук підтримував близькі стосунки з президентом Росії. Зокрема, Володимир Путін став хрещеним батьком для їхньої спільної з Оксаною Марченко доньки.

Швейцарія не входить до ЄС, але є частиною Шенгенської зони. Через це Україна має безвіз для подорожей і перебування у Швейцарії протягом 90 днів на пів року.

Але для постійного навчання чи роботи потрібна спеціальна віза.