Принца Ендрю може чекати "внутрішнє вигнання". Що це значить

54 хвилин(и) тому

Автор фото, VIRGINIA ROBERTS Підпис до фото, Принц Ендрю, Вірджинія Джуффре та Гіслейн Максвелл, 2001 рік. Принц Ендрю називав це фото підробкою

Суд Південного округу Нью-Йорка оприлюднив угоду, укладену між фінансистом Джеффрі Епштейном та американкою Вірджинією Джуффре (до заміжжя - Робертс), яка звинувачувала його в сексуальній експлуатації.

Цей документ може стати ключовим під час розгляду цивільного позову Джуффре проти британського принца Ендрю, якого жінка називає співучасником злочинів Епштейна.

Як йдеться у документі від 2009 року, Джуффре отримує 500 тис. доларів в обмін на припинення розгляду її позову проти Епштейна. Окремим пунктом в угоді написано, що Джуффре відмовляється також від позовів щодо "потенційних відповідачів", із якими пов'язаний фінансист.

Позов Джуффре до принца Ендрю - цивільний. Федеральний суд Мангеттену взяв його до розгляду влітку минулого року. Джуффре стверджує, що 20 років тому, коли їй було 17, вона піддавалася сексуальній експлуатації з боку Епштейна та його подруги Гіслейн Максвелл. Саму Максвелл перед новим роком визнали винною у розбещенні малолітніх.

За словами Джуффре, їй доводилося надавати сексуальні послуги також друзям Епштейна, серед яких були багаті бізнесмени, вчені та інші відомі й заможні люди. Джуффре стверджує, що серед них був і герцог Йоркський. Через ці дії вона звинувачує принца в сексуальних домаганнях. Усі звинувачення принц Ендрю категорично відкидає, а спільне фото із Джуффре називає підробкою.

Крім того, Джуффре стверджує, що зустрічалася з принцом у Нью-Йорку та на Віргінських островах, де також зазнала домагань.

У вівторок у федеральному суді Мангеттену продовжиться розгляд позову Джуффре проти принца, і, як очікується, основну частину аргументів сторін буде присвячено саме опублікованому в понеділок документу. Адвокати сторін дивляться на нього по-різному.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Вірджинія Джуффре у 2021 році

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Представники принца Ендрю кажуть, що ця угода, яка досі залишалася в таємниці, означає, що позов Джуффре є неправомірним, оскільки вона погодилася не подавати до суду на людей, пов'язаних із покійним фінансистом. Проте адвокати Джуффре вважають, що угода, укладена у Флориді у 2009 році, не має відношення до її позову проти принца та взагалі до справи Епштейна.

Формулювання угоди, ймовірно, ретельно розберуть у процесі.

У документі йдеться, що Джуффре відмовляється від претензій до Епштейна та "будь-якої фізичної або юридичної особи, яка може бути включена [в позов] як потенційний відповідач". Там само йдеться, що угоду не можна вважати визнанням провини будь-якої зі сторін.

Представники британського принца розраховують, що через цей документ розгляд позову припинять. Голова команди юристів, що представляє принца, Ендрю Бреттлер називав формулювання документа цілком чіткими.

"Епштейн домовився про відмову від претензій, наполягаючи на тому, щоб документ стосувався абсолютно всіх, кого Джуффре може звинуватити у майбутніх позовах, обґрунтовано чи ні", - сказав він.

Наприкінці грудня колегія присяжних у нью-йоркському суді визнала подругу покійного Епштейна, британську світську левицю Гіслейн Максвелл винною у залученні неповнолітніх дівчат у протизаконні сексуальні зв'язки.

60-річну Максвелл звинувачували в тому, що вона з 1994 по 2004 рік постачала дівчат Епштейну, який займався сексуальними іграми з ними сам і пропонував їх своїм друзям. Тепер, після рішення присяжних, Максвелл загрожує до 80 років в'язниці.

"Внутрішнє вигнання"

Сина королеви Єлизавети II принца Ендрю, герцога Йоркського, можуть попросити припинити використовувати титул його високості, якщо він програє справу за позовом американки Вірджинії Джуффре, пише газета Times з посиланням на джерела.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Принц Ендрю - восьмий в черзі на британський престол

За даними видання, у разі несприятливого для принца Ендрю результату справи, його можуть також попросити припинити співпрацю з благодійними організаціями, що залишаються під його патронажем, і відправити в якусь форму "внутрішнього вигнання". Такі ідеї, як пише Times, обговорюють у Букінгемському палаці.

Як пише Times, при дворі обговорюють, як захистити монархію та репутацію королеви у разі програшу герцога Йоркського у суді.

"Його неможливо змусити піти у відставку, як звичайну людину, але можна попросити відмовитися на якийсь час від титулу", - цитує видання своє джерело.

Газета проводить аналогію з герцогом та герцогинею Сассекськими, яких після припинення королівських обов'язків не позбавили титулів, але попросили не використовувати їх.

"Ендрю продовжує залишатися патроном величезної кількості благодійних організацій - це має припинитися, - цитує Times слова джерела при дворі. - Він не може виїхати за кордон через ризик екстрадиції, тому буде потрібний якийсь варіант внутрішнього вигнання. Йому також доведеться скоротити витрати на життя".

Представник Букінгемського палацу назвав такі заяви безпідставними, відмовившись будь-що коментувати, доки триває судовий розгляд.