Байден і Зеленський обговорили загрозу вторгнення Росії. Усі деталі

1 година тому

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Президент США Джо Байден ввечері 2 січня провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої пообіцяв дати рішучу відповідь у разі нападу Росії на Україну.

30 грудня Байден проводив телефонні перемовини з Володимиром Путіним, тепер президент США поговорив з українським колегою.

"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що США разом із союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь, якщо Росія знову вторгатиметься в Україну", - йдеться у заяві адміністрації президента США.

Байден також висловився на підтримку дипломатичних зусиль з реалізації Мінських угод, повідомляє Білий дім, і пообіцяв, що Вашингтон не ухвалюватиме рішень, які стосуються партнерів, без їхнього відома.

Президент України після розмови з Байденом сказав, що цінує непохитну підтримку України.

За словами Зеленського, перша міжнародна розмова року саме із президентом США доводить особливий характер відносин.

"Обговорили спільні дії зі США та партнерами зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію", - заявив пан Зеленський.

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Він не уточнив, про які саме реформи йдеться. Проте напередодні комісія з обрання керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогла оголосити переможця.

Хоча Зеленський давно обіцяв Байдену, що незалежного прокурора оберуть. У комісії є значний вплив представників влади, а фаворитом, якого не оголошують переможцем, є незручний для Банкової кандидат.

Минулого тижня Байден у телефонній розмові з Володимиром Путіним пригрозив жорсткими санкціями та посиленням допомоги Україні, якщо Росія вчинить агресію.

Байден закликав до вирішення конфлікту шляхом переговорів, які розпочнуться в січні за трьома лініями: двосторонні переговори США та Росії в Женеві 9-10 січня, рада НАТО-Росія та переговори в рамках ОБСЄ 12-13 січня, але наголосив, що прогрес на цих переговорах може бути досягнутий лише у разі деескалації обстановки довкола України.

Президент США Джо Байден закликав свого російського колегу Володимира Путіна знизити напругу і посилити дипломатичні зусилля довкола України. Про це йшлося у 50-хвилинній розмові двох лідерів у четвер ввечері.

Це була друга розмова президентів США і Росії у грудні. Вона відбулась за ініціативи Кремля.

Москва заперечує плани вторгнення, стверджуючи, що її війська розташовані там для навчань, і що вона має право вільно переміщувати свої сили на власній території.

"Рішуча відповідь" з боку США

Речниця Білого дому Джен Псакі за результатами переговорів повідомила 30 грудня, що президент Джо Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною.

"Він чітко дав зрозуміти, що США та їх союзники й партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну".

Президент Байден також підтримав дипломатичні перемовини, які відбудуться на початку наступного року на рівні ради НАТО-Росія та в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

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"Президент Байден повторив, що істотний прогрес у цих діалогах може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації", - йшлося у коментарі Псакі за підсумками переговорів.

А високопосадовець Білого дому додав, що Джо Байден озвучив Володимиру Путіну два підходи США до Росії, які залежатимуть від подальших дій РФ щодо України.

"Перший - це шлях дипломатії, що веде до деескалації ситуації. Інший шлях більше спрямований на стримування, включаючи серйозні витрати і наслідки, якщо Росія вибере варіант вторгнення в Україну", - заявив він на брифінгу.

Йдеться як про економічні заходи, так і про допомогу Україні, щоб вона могла захищати свою територію.

Сторони домовились, що російські посадовці мають зустрітися з американськими колегами в Женеві 9-10 січня, щоб обговорити контроль над озброєннями та зростання напруженості навколо України у рамках двостороннього діалогу щодо стратегічної стабільності.

Відомо, що з російського боку це буде заступник глави МЗС Сєргєй Рябков, а з боку США - заступниця держсекретаря з політичних питань Венді Шерман.

12 січня в Брюсселі відбудеться окреме засідання Ради Росія-НАТО, а днем пізніше - зустріч у Відні в рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять США, його європейські союзники, Україна та Росія.

Санкції і розрив відносин

У Кремлі були задоволені телефонною розмовою та перспективами подальшої дипломатії на початку 2022 року.

Як повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, Байден сказав російському лідеру, що США не мають наміру розміщувати наступальну зброю в Україні.

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Водночас за словами Ушакова, у розмові з Путіним Байден наголосив, що у разі продовження ескалації вздовж українського кордону західні країни введуть масштабні санкції по лінії економічної, фінансової та військової сфер.

"Але наш президент одразу ж відреагував на це: якщо все-таки Захід наважиться за тих чи інших умов запровадити згадані безпрецедентні санкції, то все це може призвести до повного розриву відносин між нашими країнами", - цитує Ушакова російське видання РИА "Новости".

За його словами, Путін наголосив, що нащадки оцінять це як "величезну помилку".

Зростання напруги

Друга розмова Джо Байдена і Володимира Путіна за місяць відбувалася на тлі зростання напруженості через скупчення російських військ поблизу кордону України.

Восени ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення.

Українські силовики кажуть, що понад 100 тис. російських військовослужбовців стягнули до україно-російського кордону.

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов навіть припускав, що напад Росії може стати наприкінці січня одразу у кількох напрямках з моря та повітря.

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Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО юридичних гарантій того, що альянс не буде розширюватися на схід і що озброєння країн-членів не будуть відправляти в Україну чи в будь-які сусідні з РФ країни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг твердо заявив, що членство України в альянсі є питанням НАТО й Києва.

Хоча Україна не є членом НАТО, вона має тісні зв'язки з альянсом. Проте перспективи членства у найближчі роки немає.

30 грудня Рада національної безпеки та оборони повідомила, що не бачить загрози вторгнення Росії в Україну. Секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що Москва наразі не може почати повноцінне вторгнення.

"Сьогодні лякати суспільство абсолютно не треба, - заявив він. - Зараз іде велика інформаційна кампанія, ми не бачимо сьогодні прямої загрози для нашої держави. Чи може в Кремлі бути прийнято якесь інше рішення? Може. Якщо його ухвалять, ми відразу будемо інформувати, будемо працювати".

Данілов повідомив, що, за даними українських фахівців, попри демонстративне скупчення російських військ біля українських кордонів в останні місяці, "великого вторгнення Російська Федерація не може робити навіть фізично".

"Є невеличке збільшення, але воно не є для нас аж надто критичним. Відпочивайте спокійно, святкуйте", - заявив Данілов.