У Індії закрили додаток, де "продавали" мусульманських жінок
Поліція двох індійських штатів відкрила справи щодо додатка, який виставив "на продаж" понад 100 мусульманських жінок.
Серед обвинувачених - розробники додатка та власники акаунтів у Twitter, які ділилися його контентом.
Програма з відкритим вихідним кодом під назвою Bulli Bai була розміщена на вебплатформі GitHub, яка після цього її видалила.
Це вже друга спроба цього року "продавати" мусульманських жінок на інтернет-аукціоні в Індії.
У липні додаток і вебсайт під назвою "Sulli Deals" створили профілі понад 80 мусульманських жінок, використовуючи фотографії, які вони виклали в інтернет, де стверджувалося, що вони "продаються".
В обох випадках жодного реального продажу не було - метою зловмисників було принизити мусульманських жінок, поширюючи їхні особисті дані.
Sulli та Bulli - це зневажливі сленгові термін на хінді, які праві індуїстські тролі використовують для позначення мусульманських жінок.
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Кінець подкаст
Журналістка Ісмат Ара, чиє ім'я та фото з'явилися в додатку Bulli Bai, подала заяву в поліцію у Делі проти невизначених осіб. Її звинувачення включали сексуальні домагання та розпалювання ворожнечі на релігійному ґрунті.
Поліція Мумбаї порушила другу справу проти кількох користувачів Twitter і розробників програми після скарги іншої жінки зі списку Bulli Bai.
До нього увійшли кілька журналісток, активісток, відома боллівудська акторка і навіть мати студента університету, який зник у 2016 році.
Багато жінок, чиї фотографії були завантажені в додаток Bulli Bai, написали у Твіттері на вихідних, що вони почуваються "травмованими" і "нажаханими".
За майже шість місяців після попереднього інциденту з додатком Sulli Deals поліція не провела жодного арешту.
Пані Ара в коментарі Al Jazeera сказала, що відсутність прогресу в розслідуванні не вселяє надії.
"Дійсно прикро бачити безкарність, з якою такі розпалювачі ненависті продовжують нападати на мусульманських жінок, не боячись будь-яких санкцій", - написала вона у своїй скарзі.
Міністр інформації та технологій Ашвіні Вайшнау заявив у суботу, що GitHub заблокував користувача, який завантажив додаток, і поліція координує з кіберагенціями "подальші дії".
"Крім блокування платформи, важливо покарати правопорушників, які створюють такі сайти", - написала у Твіттері Пріянка Чатурведі, депутатка від партії Шів Сена.
Вона розповіла інформаційному агентству ANI, що новий додаток створили саме тому, що розробники Sulli Deals досі не були покарані.
Національна комісія у справах жінок повідомила у Твіттері, що її голова попросила комісара поліції Делі найшвидше повідомити її про заходи, вжиті у справі.
Сатедж Патіл, міністр внутрішніх справ штату Махараштра, розкритикував цифрові платформи, такі як GitHub, за те, що вони "сповнені жінконенавистництва та ненависті".
Він також у Твіттері поцікавився у федерального уряду про хід розслідування у справі Sulli Deals.
Звіт Amnesty International про онлайн-домагання в Індії за 2018 рік показав, що чим активнішою була жінка, тим більша ймовірність того, що вона стане мішенню - і масштаби цього зростали для жінок з релігійних меншин і знедолених каст.
"В мене мурашки по спині від цього", - казала кореспондентці ВВС Гіті Пандей одна з жінок, чиє ім'я було в списку Sulli Deals.
Критики кажуть, що тролінг проти мусульманських жінок погіршився за останні роки в поляризованому політичному кліматі Індії.
"Ця цілеспрямована і спланована атака є спробою відібрати право голосу в освічених мусульманських жінок, які висловлюють свою думку і виступають проти ісламофобії", - сказала Назіа Ерум, авторка та колишня речниця Amnesty в Індії, після історії з Sulli Deals минулого літа.