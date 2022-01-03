Напав з ножем і хотів сексу, а вона вбила. Суд у Миколаєві призначив жінці домашній арешт

13 хвилин(и) тому

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Центральний суд Миколаєва обрав запобіжний захід для жінки, яку підозрюють у вбивстві знайомого. Вона перебуватиме під нічним домашнім арештом з 19 вечора до 6 ранку.

Нічний домашній арешт триватиме до 2 березня 2022 року.

Про це повідомляє позаштатний кореспондент ВВС News Україна із зали суду.

Саме на такому запобіжному засобі раніше наполягало слідство.

Тепер жінка зобов'язана з'являтись за викликом слідчого прокурора і органів досудового розслідування до суду, та не залишати своє помешкання у період з 19:00 до 6-ї години ранку.

Також їй заборонили виїжджати за межі Миколаївської області, утримуватись від спілкування зі свідками кримінального провадження.

Жінку обвинувачують у вбивстві знайомого, який залицявся до неї нетверезим та погрожував ножем. Жінка забрала в нього зброю та вдарила, і він помер на місці від отриманих травм.

"Місцевий мешканець чіплявся до жінки і навіть дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Ніж вона забрала та вдарила ним нетверезого знайомого. Від отриманих поранень 25-річний потерпілий помер на місці події", - повідомляла раніше поліція Миколаївської області.

Інцидент стався близько 6 ранку 1 січня в будівлі місцевого клубу, де проходила дискотека.

Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі за статтею про умисне вбивство.

Чому саме вбивство?

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Обвинувачення жінки в умисному вбивстві під час самооборони обурило соцмережі.

Зокрема, користувачі висловлюють думку, що йшлося не про умисне вбивство, а про самооборону. Їх також обурило, що у релізі жінку назвали "зловмисницею", а про вбитого пишуть, що він "проявляв до неї надмірну увагу" та "дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю".

"Хотів зґвалтували, погрожував ножем, тим же ножем отримав у печінку і од'їхав. І - вжжжжжух - вже не нападник, а потерпілий, і вже не потенційна жертва зґвалтування - а зловмисниця. Не хотіла по доброму (під погрози ножем) - іди сиди тюрма 15 років. Прекрасно. Просто прекрасно", - обурюється Олексій Маркевич.

Після критики у бік поліції там пояснили, чому підозрюють жінку саме у вбивстві, а не перевищенні самооборони.

Там кажуть, що конфлікт між ними розпочався в приміщенні, а згодом продовжився на вулиці. Свідком став працівник клубу, який також вийшов на двір.

Автор фото, Поліція Підпис до фото, Місце трагедії

На вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни.

"Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт", - додали в поліції.

Правоохоронці кажуть, що жінка надавати пояснення відмовляється, посилаючись на ст. 63 Конституції, а стосовно можливої спроби зґвалтування чи нападу не заявляє.

Якщо поліція встановить нові обставини, то можлива перекваліфікація цієї події.