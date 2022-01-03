У смітнику в туалеті літака знайшли новонароджену дитину

Ясін Мохабут

BBC News, Маврикій

53 хвилин(и) тому

Співробітники аеропорту на Маврикії знайшли новонародженого хлопчика, якого викинули у смітник в туалеті літака.

20-річну жінку з Мадагаскару, яка, за підозрами, народила під час рейсу, затримали.

Літак Air Mauritius, який прибув з Мадагаскару, приземлився в міжнародному аеропорту імені Сівусагура Рамгулама 1 січня.

Співробітники аеропорту виявили немовля під час планової митної перевірки.

Вони помітили закривавлений туалетний папір і доставили дитину до державної лікарні.

Поліція аеропорту також опитала пасажирів.

Жінка, яку запідозрили в тому, що вона є матір'ю дитини, спочатку заперечувала, що хлопчик був її. Але медичний огляд, який вона була змушена, пройти підтвердив, що вона щойно народила.

У лікарні її помістили під нагляд поліції.

За повідомленнями, і вона, і дитина почуваються добре.

Малагасійку, яка прибула на Маврикій за дворічним дозволом на роботу, після виписки з лікарні допитають і висунуть звинувачення у тому, що вона покинула новонароджену дитину.