Гаранти України за Будапештським меморандумом заявили про недопущення ядерної війни

1 година тому

Автор фото, FRENCH ARMY

У понеділок 3 січня лідери Росії, Великої Британії, США, Китаю та Франції - п'яти країн, які офіційно володіють ядерною зброєю - виступили зі спільною заявою про недопущення ядерної війни та гонки озброєнь.

"Ми заявляємо, що у ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв'язана", - йдеться в тексті.

За словами представниці російського МЗС Марії Захарової, документ прийняли за ініціативи Росії. Він готувався до відкриття конференції щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в Нью-Йорку, яка повинна була розпочатись у вівторок 4 січня.

І хоча початок конференції відклали, лідери п'яти країн вирішили опублікувати текст. Він доступний, зокрема, на сайтах Кремля, Білого дому та Єлисейського палацу .

"Ми підтверджуємо, що жодна наша ядерна зброя не націлена одне на одного чи на будь-яку іншу державу", - йдеться у заяві на сайті Білого дому.

Захарова сподівається, що узгодження цього документу допоможе знизити напругу в світі.

У заяві підкреслюється, що держави, які володіють ядерно зброєю, зобов'язані не допустити її застосування. Вони також виразили свою відданість "кінцевій цілі побудови світу, вільного від ядерної зброї".

Ядерні держави пообіцяли також запобігати поширенню ядерної зброї та працювати в рамках міжнародних домовленостей і конвенцій.

Лідери п'яти країн заявили, що мають намір і далі "уникати воєнної конфронтації, зміцнювати стабільність та передбачуваність, підвищувати рівень взаємного розуміння та довіри та запобігати гонці озброєнь, яка нікому не принесе вигоди та стане загрозою для всіх".

Фу Конг, голова департаменту з контролю над озоброєннями у МЗС КНР, вважає таке порозуміння історичним. "Воно знову підтвердило, що в ядерній війні неможливо перемогти і вона ніколи не має вестись", - написав китайський чиновник у своєму твіттері.

Ці ж п'ять країн були гарантами України за Будапештським меморандумом, угоди 1994 року.

Автор фото, UKRINFORM Підпис до фото, Після здобуття незалежності Україна мала третій найбільший арсенал ядерної зброї у світі

Згідно з нею, Україна відмовилася від статусу ядерної держави, а США, Росія та Британія (потім до них приєднались Китай та Франція) в обмін на це дали їй гарантії суверенітету та територіальної цілісності.

На тлі подій у Криму та на Донбасі українські політики не раз апелювали до пунктів Будапештського меморандуму, звинувачуючи підписантів документу, передусім Росію, у порушенні або невиконанні взятих на себе зобов'язань.