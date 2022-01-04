Ложка в небі: фотограф зробив унікальний знімок

1 година тому

Автор фото, Albert Keshet

Ізраїльський фотограф дикої природи зробив дивовижний знімок зграї птахів, що сформувалася у ложку з гіркою цукру.

Це сталося під час так званої мурмурації, коли тисячі шпаків під час польоту утворюють динамічні об'ємні фігури.

Альберт Кешет також сфотографував мить, коли зграя сформувала зігнуту ложку, й опублікував знімки у соцмережах.

Зображення привернули увагу відомого ізраїльського ілюзіоніста Урі Геллера, який прославився тим, що згинав ложки та інші предмети силою думки.

Пан Кешет зробив знімки, коли рано вранці вирушив на північ Йорданської долини, щоб фотографувати дикі рослини та птахів.

"Коли я був у долині, шукаючи птахів, я зустрів зграї шпаків. Я пробув там близько п'яти або шести годин, спостерігаючи і стежачи за ними, щоб зробити кілька красивих фотографій", - розповів він BBC.

"В один момент вони почали підніматися в небо і почали танець шпаків. На мій величезний подив, лише за п'ять секунд шпаки сформували ложку. Вони тримали її кілька секунд, а потім форму змінили на зігнуту ложку - таку, якою славиться Урі Геллер!

"За 10 років, які я подорожую та фотографую, це одна з найдивовижніших фотографій шпаків, які я коли-небудь робив!"

Автор фото, Albert Keshet Підпис до фото, Фото "зігнутої ложки" привернуло увагу ілюзіоніста Урі Геллера

Після публікації зображень у соцмережах, Кешету почали писати безліч людей, які висловлювали захоплення та подив.

Серед них був Урі Геллер, який назвав це "феноменальним унікальним моментом, який ніколи більше не повториться" та "природним подарунком" до свого 75-річчя.

Містифікатор і екстрасенс, як він сам себе називає, помістив збільшені фотографії у своєму нещодавно відкритому музеї в Яффі, на півдні Тель-Авіва.