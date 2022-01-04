Збиття літака МАУ в Ірані. Родинам загиблих вперше присудили компенсацію

1 година тому

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Канадський суд присудив 107 мільйонів канадських доларів (84 мільйони доларів США) та відсотки сім'ям шести людей, які загинули під час збиття українського літака поблизу Тегерана в 2020 році.

Члени родин, яким присудив компенсацію вищий суд Онтаріо, втратити чоловіків, дружин, братів і сестер, дітей та племінників.

Рейс PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" після зльоту збили двома ракетами. Іран заявив, що помилково прийняв літак за американську ракету.

Усі 176 людей на борту загинули.

Серед них 55 канадців і 35 постійних жителів Канади. Родичі подали цивільний позов проти Ірану та інших чиновників, які, на їхню думку, винні в інциденті.

Як саме збираються отримати гроші від Ірану, наразі достеменно невідомо.

Адвокат родичів Марк Арнольд заявив, що його команда намагатиметься конфіскувати іранські активи в Канаді та за кордоном, серед яких можуть бути нафтові танкери.

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Це перший випадок, коли сім'ям загиблих PS752 присудили компенсацію, повідомляє CBC і додає, що Іран не захищався в суді.

Минулого року в доповіді канадського уряду йшлося, що Іран несе "повну відповідальність" за збиття літака і що воно стало результатом "некомпетентності" та "нерозсудливості".

Іранська влада спочатку заперечувала відповідальність за інцидент, який стався 8 січня 2020 року. Але мірою збільшення кількості доказів Повітряно-космічні сили Корпусу революції заявили, що підрозділ протиповітряної оборони помилково прийняв Boeing 737-800 за американську ракету.

Протиповітряна оборона Ірану була у підвищеній бойовій готовності, оскільки країна щойно випустила ракети по двох іракських військових базах, де розміщені американські війська. Це було "відплатою" за вбивство високопоставленого іранського генерала Касема Сулеймані внаслідок удару американського безпілотника в Багдаді п'ятьма днями раніше.

Чому процес такий складний

Спроби притягнути Іран до відповідальності тривають вже два роки і з боку України, і з боку Канади.

Іран раніше пропонував родинам компенсації, призначені на його розсуд, але без будь-якого судового рішення у справі. Родини відмовились від такої пропозиції, вимагаючи також правосуддя.

У Канаді рішення у справі спершу виніс верховний суд, який визнав збиття літака міжнародним актом тероризму. Він також постановив, що Іран мусить виплатити компенсацію групі родичів, які звернулися до суду в Канаді.

Тепер, коли розмір компенсацій визначили, Іран досі може ігнорувати канадський суд. Попереднє рішення про визнання збиття літака терактом МЗС Ірану називало "політичним і таким, що не має під собою жодних підстав".

"Є кілька шляхів, щоб вибити ці кошти. Можна звернутися до міжнародного кримінального суду, подавати приватні скарги", - тоді прогнозував канадський дипломат, колишній учасник місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.

Український уряд пішов іншим шляхом. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження та доручив розслідування СБУ.

Водночас станом на грудень 2021 року Офіс генпрокурора скаржився, що Іран ігнорує офіційні запити українського слідства та не надає інформації про результати розслідування.

22 листопада в Ірані розпочався процес над обвинуваченими у збитті пасажирського літака МАУ.

У згаданому судовому засіданні взяли участь десятеро військовослужбовців, а також родини загиблих та адвокати з обох сторін.

Деякі родичі жертв протестували поруч із судом. Вони заявили, що не мають доступу до процесу та вважають його нелегітимним, висловлюючи сумнів у незалежності та справедливості процесу.