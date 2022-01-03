Українського режисера арештували в Італії на запит Росії

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Режисер Євген Лавренчук

Українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії Євгена Лавренчука арештували в Італії за запитом Росії.

Цю інформацію ВВС News Україна підтвердили в українському МЗС.

"Суд Неаполя обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту", - розповів Олег Ніколенко, речник міністерства.

За інформацією МЗС, Євгена Лавренчука затримали в Італії ще 17 грудня.

Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українцеві. Йому надано адвоката, а 31 грудня Лавренчука відвідав консул. Дипломати спілкуються з рідними.

Умови тримання режисера під вартою прийнятні, стан здоров'я задовільний.

Консули та адвокати взаємодіють взаємодіють із італійськими правоохоронцями задля з'ясування усіх причин затримання Євгена Лавренчука.

Інформація про затримання режисера з'явилась напередодні у соцмережах. Небайдужі встигли створити групу "Free Eugene Lavrenchuk!", де поширюють останні новини про українця.

За словами користувачки Маріанни Гвидічі-Палій, деталі справи наразі не розголошуються, але відомо, що Лавренчука звинувачують у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території Росії 8 років тому.

У МЗС повідомляють, що українська сторона чекає на офіційні документи від Росії в цій справі.

Євген Лавренчук є колишнім головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету. Він також є засновником та ректором Першої української школи театру та кіно.