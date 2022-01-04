У Каліфорнії двійнята народились у різні роки

36 хвилин(и) тому

Автор фото, NATIVIDAD MEDICAL CENTER

У Каліфорнії двійнята народилися з різницею у 15 хвилин, проте у різні дні, місяці та навіть роки. Хлопчик - 31 грудня 2021 року, а його сестричка - вже 1 січня 2022 року. Про це повідомив у фейсбуці медичний центр Natividad.

"Це божевілля, що вони двійнята, але мають різні дні народження", - каже мама малюків, яких назвали Альфредо та Айлін, Фатіма Мадрігал, повідомляє People.

"Я була здивована та щаслива, що донька народилася вже після півночі", - додає жінка.

Її син Альфредо народився у передноворічні хвилини, а донька Айлін - вже у Новому році, хоча й всього лише за 15 хвилин після братика.

У медичному центрі заявляють, що такий збіг - велика рідкість.

Доктор Ана Абріл Аріас, сімейний лікар з медичної групи Natividad, додає: "Це, безумовно, одні з найбільш пам'ятних пологів у моїй кар'єрі".

"Було неймовірно приємно допомогти цим малюкам безпечно прибути сюди у 2021 та 2022 роках", - сказала вона.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), щороку в Сполучених Штатах народжується 120 тис. близнюків. Це трохи більш як 3% від усіх пологів, зазначає організація.

Альфредо й Айлін уже мають двох старших сестер та братика. Мадрігал сказала, що її старший син в захваті від того, що має брата, решта членів їхньої родини також раді зустрічі з новими поповненнями.