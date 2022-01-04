Засновницю Theranos Елізабет Голмс визнали винною в обмані інвесторів

56 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Елізабет Голмс залишиться на волі під заставу до винесення вироку, дата якого поки що не призначена

Засновницю компанії Theranos Елізабет Голмс, яка сім років тому стала наймолодшою жінкою-мільярдером у світі, визнали винною у шахрайстві та обмані інвесторів. Її справу розглядали у федеральному суді Каліфорнії з кінця серпня цього року.

Theranos протягом багатьох років розробляла універсальний прилад, який, як запевняли автори, мав по одній краплі крові діагностувати захворювання. Однак, за версією обвинувачення, цей пристрій виявився фейком, а глава компанії Голмс усвідомлено вводила в оману інвесторів проєкту.

Присяжні визнали її винною за чотирма з 11 пунктів обвинувачення, включаючи змову з метою шахрайства проти інвесторів, обман громадськості та шахрайство з використанням електронних засобів.

Суд присяжних радився протягом семи днів, але так і не дійшов консенсусу щодо більшості пунктів. Втім, по кожному з тих, де згоди досягли, їй загрожує до 20 років ув'язнення, а загальний тюремний термін може досягти 80 років. Суддя, швидше за все, засудить її до менш тривалого терміну.

Серед інвесторів Theranos були найвідоміші політики та бізнесмени США. Зокрема, експрезидент Білл Клінтон, міністр освіти при адміністрації Трампа Бетсі Девос, медіамагнат Руперт Мердок та інші. До ради директорів компанії входили колишні держсекретарі США Генрі Кіссінджер і Джордж Шульц, а також ексглава Пентагону Джеймс Меттіс.

Інтерес до Theranos виявляв і Джо Байден, який обіймав тоді посаду віцепрезидента в адміністрації Барака Обами.

В'їдливий журналіст

Компанія Theranos (у назві поєднані слова "терапія" та "діагностика") на піку своєї популярності оцінювалася в 9 млрд доларів. Прилад, що розробляється нею, повинен був по одній краплі крові з пальця ставити широкий спектр діагнозів.

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Елізабет Голмс та керівництво компанії обіцяли революцію у світі медицини та в індустрії охорони здоров'я. Але 2015 року журналіст видання Wall Street Journal Джон Каррейра випустив серію викривальних статей про діяльність Theranos.

Зокрема, його увагу привернула особлива закритість компанії, він вів своє розслідування протягом кількох років і в результаті зумів довести, що технологія, що розробляється в Theranos, - обман.

На умовах найсуворішої конспірації він зустрічався з кількома співробітниками фірми, деякі з них на той час уже залишили свої посади. За словами Каррейри, усі вони були залякані.

З їхніх розповідей склалася картина жахливої атмосфери, коли людей буквально примушували до підробки, загрожуючи звільненнями за умовами, що означали розорення.

У 2018 році Джон Каррейра випустив книгу "Погана кров", яка стала бестселером, а пізніше історія Елізабет Голмс привернула увагу кінематографістів.