Пандемія і магія. Apple стала першою компанією, вартість якої перетнула $3 трлн

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Американський технологічний гігант Apple став першою компанією, ринкова вартість якої сягнула 3 трлн доларів.

Відтоді, як у 2007 році засновник і колишній голова компанії Стів Джобс вперше представив iPhone, ціна акцій Apple зросла на 5 800%.

"Досягнення позначки у 3 трлн доларів - ще один історичний момент для Apple, яка вчергове засвідчила хибність прогнозів своїх критиків", - каже аналітик Wedbush Ден Івз.

При цьому шлях від вартості у 2 трлн доларів до 3 трлн доларів компанія подолала лише за 16 місяців. Під час пандемії та карантинів смартфони, планшети та ноутбуки продавалися мов гарячі пиріжки. Apple належить до компаній, які найбільше виграли від пандемії.

І все ж не весь успіх компанії "залежить" від коронавірусу. Задовго до появи хвороби, у серпні 2018, Apple стала першою компанією, біржова вартість якої сягнула 1 трлн доларів.

Половина виторгу компанії припадає на продажі iPhone, хоча попит також мають iPad та ноутбуки.

Поступово популярності набувають також програмне забезпечення, яке продається через Apple Store, а також хмарні сховища у iCloud та підписка на музичні і телевізійні платформи.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Перший iPhone Стів Джобс представив 9 січня 2007 року

Apple була заснована Стівом Джобсом, Стівом Возняком та Рональдом Вайном у Каліфорнії у 1976 році.

На фондовий ринок компанія вийшла у 1980, і тоді її вартість становила 1,8 млрд доларів.

У листопаді 2021 перший комп'ютер Apple, зроблений Возняком та Джобсом продали на аукціоні за 400 тисяч доларів.