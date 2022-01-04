Суд відхилив позов "малюка" з обкладинки Nirvana. Він скаржився на дитяче порно

Марк Севедж

Музичний кореспондент BBC

32 хвилин(и) тому

Автор фото, DCG

Суддя в Каліфорнії відхилив позов проти гурту Nirvana Спенсера Елдена, який був зображений оголеним немовлям на обкладинці їхнього альбому Nevermind.

Елден подав до суду на гурт минулого року, заявивши про сексуальну експлуатацію та про те, що твір становить сексуальне насильство над дітьми.

Чоловік, якому зараз 30 років, каже, що сумнозвісний знімок викликав у нього "екстремальний і постійний емоційний стрес", а також призвів до втрати заробітної плати та "насолоди від життя".

Минулого місяця гурт Nirvana подав заяву про відхилення позову, стверджуючи, що аргументи Елдена не є обґрунтованими.

"Заява Елдена про те, що фотографія на обкладинці альбому Nevermind є "дитячою порнографією", за формою є несерйозною", - сказали адвокати гурту, зазначивши, що будь-хто, хто володіє копією запису, "за теорією Елдена [буде] винним у тяжкому злочині зберігання дитячої порнографії".

Вони також додали, що донедавна Елден, здавалося, насолоджувався славою "дитини Нірвани".

"Він багато разів відтворював цю фотографію за гонорар; у нього було татуювання на грудях із назвою альбому; він з'являвся на ток-шоу в костюмі, що імітував оголене тіло; він продає обкладинки альбому з автографом на eBay; а також він використовував це, щоб залицятися до жінок".

Автор фото, John Chapple Підпис до фото, Відтворене фото у дорослому віці

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Клопотання подали адвокати, які представляють живих учасників Nirvana Дейва Грола та Кріста Новоселіча, вдову Курта Кобейна Кортні Лав та фотографа обкладинки Кірка Веддла.

Незалежно від суті справи Елдена, вони стверджували, що строк позовної давності за його вимогами минув у 2011 році, а це означає, що він запізнився із поданням позову.

Натомість адвокати Елдена стверджують, що термін позовної давності не застосовується, доки альбом Nevermind продовжують продавати в нинішньому вигляді.

"Дитяча порнографія - це вічний злочин, - сказав Марш Лоу у минулорічному інтерв'ю Variety. - Будь-яке розповсюдження або прибуток, отриманий від будь-якого сексуально відвертого зображення дитини, не тільки створює тривалу відповідальність, але також породжує травми на все життя. Це є спільним для всіх наших клієнтів, які є жертвами активно продаваної дитячої порнографії, незалежно від того, як давно було створено зображення".

Команда Елдена мала до 30 грудня відповісти на клопотання Nirvana про відхилення, але пропустила кінцевий термін.

У результаті суддя Фернандо М. Ольгуїн закрив справу "з дозволом на внесення поправок", тобто команда адвокатів має час до 13 січня, щоб повторно подати позов з відповідними змінами.