Хто вже може отримати бустер

1 година тому

Автор фото, unian

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти Covid-19 для людей віком від 60 років.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Третє щеплення можна робити через шість місяців після другого.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам - Moderna або Comirnaty/Pfizer.

Як розповіли у МОЗ, щеплення будуть робити за такими схемами:

якщо перші дві дози Moderna або Pfizer, то бустер - Moderna або Pfizer,

якщо перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio), то бустер - Moderna або Pfizer,

якщо перші дві дози CoronaVac, то бустер - Pfizer,

перші дві дози за змішаною схемою, тоді бустер - Moderna або Pfizer.

"За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами", - заявили у МОЗ.

Для бустерної дози можна записатися у будь-який пункт чи центр вакцинації від Covid-19.

Перелік та контакти на сайті vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.

Кому ще можна бустер?

Раніше бустер дозволили лікарям і працівникам інтернатів.

Ці категорії також можуть отримати третю дозу через шість місяців після другого щеплення від Covid-19.

Люди з ослабленим імунітетом можуть отримати третю дозу через 28 днів після другої дози вакцини.

Її називають додатковою дозою, а не бустерною, бо у цих людей через їхні хвороби міг не сформуватися захист.

Йдеться про людей з ВІЛ-інфекцією, деякими формами онкології, пацієнтів після трансплантації органів, людей, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію.

Повний перелік людей, які мають право на додаткову дозу, є тут.

В Україні 13,7 млн людей вже отримали дві дози вакцини.

Додаткову дозу отримали 4 159 людей, бустерну дозу - 5 713.

Автор фото, unian

Коли буде бустер для всіх?

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У МОЗ раніше заявляли, що питання бустеру для всіх має вирішитись у січні.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяв, що цього не станеться, поки 50% дорослого населення України не щеплять від ковіду. Наразі цей показник становить понад 40%.

При цьому кількість доз вакцин в Україні дозволяє робити бустер. Але в МОЗ побоювалися надмірного тиску на пункти вакцинації.

Бустер спочатку дозволили групам ризику, які першими в Україні отримували щеплення від ковіду.

Ймовірно, що після цього бустер дозволять наступним групам ризику, або всім.

Щеплення для всіх в Україні почалося в липні 2021 року, через пів року після старту вакцинальної кампанії. До цього шість місяців щеплювали переважно групи ризику.

Скоріш за все, за аналогією бустер для всіх дозволять тоді, коли провакцинують всі групи ризику. Проте, можливо, цей процес пришвидшиться.

У багатьох країнах світу вже роблять бустерну дозу, адже дослідження показують, що двох доз вакцини проти коронавірусу не достатньо, щоб стримати Омікрон.

В Україні вже понад місяць триває спад захворюваності на ковід. Проте все одно щодня кілька тисяч людей потрапляє з ковідом до лікарень, а кілька сотень помирає.

Нову хвилю прогнозують після свят, орієнтовно з кінця січня.