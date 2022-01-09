Герцогиня Кембриджська: нові фото на честь 40-річчя

19 хвилин(и) тому

Автор фото, PAOLO ROVERSI

У неділю, 9 січня, на честь 40-річчя герцогині Кембриджської королівський двір опублікував три нові її фото.

На портретах, зроблених фотографом Паоло Роверсі, вона одягнена у сукні від Alexander McQueen.

Автор фото, PAOLO ROVERSI

Цього року портрети виставлять у трьох місцях, де жила Кетрін - Беркширі, Сент-Ендрюс та Англсі. Вона їх обрала сама і вони мають для неї особливе значення.

Автор фото, PAOLO ROVERSI

Потім портрети розмістять у постійній колекції Національної портретної галереї, де герцогиня є покровителем.

Для герцогині Кейт багато чого змінилося з моменту входження до королівської родини. Її чоловік - принц, вона - майбутня королева і матір спадкоємця престолу.

Їй довелося змиритися з особливостями та труднощами, які виникають після приєднанням до королівської родини.

Автор фото, PAOLO ROVERSI

Її життя стало публічним, де кожен рух був під прицілом фото та відео камер.