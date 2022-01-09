17-річний син співачки Шинейд О'Коннор наклав на себе руки

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Про смерть Шейна О'Коннор стало відомо через два дні після того, як ірландська співачка повідомила, що її син зник.

Ірландська поліція кілька днів шукала 17-річного сина Шинейда О'Коннор. Востаннє його бачили в п'ятницю вранці в районі Таллахт у Дубліні.

Під час пошуків сина співачка опублікувала у соцмережах кілька емоційних постів, у яких просила його зв'язатися із нею.

"Без тебе мій світ зникне. Ти - моє серце. Будь ласка, не зупиняй його. Будь ласка, не нашкодь собі. Іди в Гарду (поліцію) і ми відвеземо тебе до лікарні", - закликала вона в одному з твітів.

У суботу вранці Шинейд О'Коннор написала у твіттері: "Мій прекрасний син, Невіїм Неста Алі Шейн О'Коннор, світло мого життя, вирішив покінчити зі своєю земною боротьбою і тепер перебуває з Богом. Нехай він спочиває з миром, і нехай ніхто не наслідуватиме його приклад. Моя дитина. Я тебе дуже люблю. Спочивай з миром".

В ірландській поліції підтвердили, що пошуки Шейна О'Коннора завершили після виявлення тіла 7 січня.

Колеги співачки висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю сина.

Ірландці Шинейд О'Коннор 55 років, крім Шейна, у неї ще троє дітей.

Світова популярність прийшла до неї у 1990-х після виконання пісні Прінса Nothing Compares 2 U.

Автор фото, Peter Pakvis

Загалом О'Коннор записала 10 сольних альбомів.

Співачка відома скандальними вчинками: у 1992 році на телешоу Saturday Night Live на знак протесту проти сексуальних домагань у католицькій церкві вона розірвала фото папи Івана Павла II.

При цьому на репетиції виступу О'Коннор тримала у руках фото дитини біженців.

У 2003 році співачці діагностували біполярний розлад, але пізніше вона заявила, що насправді вона страждає від посттравматичного стресового розладу.

Автор фото, SINEAD O'CONNOR

У 2017 році співачка записала відеозвернення, в якому розповіла про багаторічну боротьбу з депресією.

2018-го вона оголосила, що перейшла в іслам і змінила ім'я на Шухаду Давітт.