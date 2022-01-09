Афганістан: немовля, загублене під час евакуації, повернули родині

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Хамід Сафі плакав, коли відавав дитину

Хлопчик, якого розлучили з батьками через хаос евакуації з Афганістану, нарешті повернувся до своєї родини.

Коли таліби захопили Афганістан у серпні 2021 року, багато афганців відчайдушно намагалися втекти.

Двомісячного Сохаїла Ахмаді передали через паркан аеропорту американському солдату, щоб захистити. Натовп біля аеропорту був настільки великий, що дитину могли задушити. Тисячі людей прагнули вилетіти з Кабула.

Коли родина хлопчика опинилася всередині аеропорту, Сохаїла ніде не було.

Автор фото, Reuters

Після відчайдушних, але марних пошуків, його батько, який працював охоронцем в американському посольстві США, матір та їхніх чотирьох дітей відправили евакуаційним рейсом до США.

Майже пів року вони не знали, де їхній маленький син.

Згодом Сохаїла знайшли в будинку 29-річного таксиста з Кабула Хаміда Сафі.

Пан Сафі розповів, що знайшов Сохайла на землі в аеропорту. Він плакав.

Він шукав сім'ю хлопчика, але не знайшов нікого. Тому вирішив забрати малюка додому та виховати як рідного сина. У них з дружиною вже були діти.

Родина назвала немовля Мухамедом і публікували фото дітей на сторінці пана Сафі у Facebook.

Коли місцеперебування Сохаїла підтвердили, дід дитини, Мухамед Касем Разаві, який живе в північно-східній провінції Бадахшан, здійснив довгу подорож до Кабула, щоб повернути дитину.

Однак пан Сафі не віддав малюка і вимагав евакуації його та родини до США, повідомляє Reuters.

Після семи тижнів переговорів і затримання пана Сафі на короткий час, дитину таки повернули. Переговори між двома родинами відбувалися разом з поліцією Талібану.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дід тримає на руках онука

У суботу дитину повернули його діду, повідомляє Reuters.

Батьки хлопчика розповіли, що були дуже щасливі, побачивши зустріч у відеочаті.

Родина сподівається, що незабаром Сохеїла відправлять до США.