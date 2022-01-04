Газовий майдан. Акції у Казахстані переросли у сутички з поліцією

41 хвилин(и) тому

Автор фото, NEXTA

На заході Казахстану третій день протестують проти зростання цін на скраплений газ. Стихійні акції переросли у зіткнення із правоохоронцями. Відео сутичок поширюють у соцмережах.

За інформацією місцевих ЗМІ, акції відбуваються в Актау, Жанаозене, Курику, Акшукуре, Атирау та інших населених пунктах.

У столиці країни Нур-Султані (до 2019 - Астана) та Алмати (колишня столиця) також масові протести. Повідомляють, що в Алмати перекриті дороги, а в центрі міста немає інтернету.

Урядова комісія пообіцяла учасникам протестів знизити ціну на газ та дала гарантії, що їхніх активістів не притягатимуть до відповідальності. Про це повідомила пресслужба прем'єра Казахстану.

"Комісія зустрілася з активістами, які зібралися на площі Солідарності в місті Актау. На зустрічі озвучені рішення, ухвалені під час переговорів з ініціативною групою міста, а саме про зниження вартості скрапленого газу і встановленні ціни у 50 тенге (0,11 долара - Ред.) за літр в Мангістаунській області в рамках соціально відповідальної національної компанії "Казмунайгаз", - йдеться у повідомленні пресслужби 4 січня.

Раніше влада області повідомила про підвищення цін на скраплений газ із 60 до 120 тенге за літр.

На одному із відео, що його опублікували місцеві ЗМІ, видно, як учасники акції поставили біля місцевої адміністрації юрту. Вони також твердять, що забезпечені водою та харчами.

Автори дописів у також нагадують, що західні регіони Казахстану, що межують із Каспієм, дають до 40% нафти, що видобуває країна, і є досить заможними.

"Тисячі, якщо не десятки тисяч людей мирно протестують в Казахстані, скандуючи "Старий, іди геть", що означає, що диктатор Назарбаєв має піти з усіма своїми друзями", - написав у твітері один з учасників протестів. Він також опублікував і відео, на якому видно заповнений людьми майдан.

Колишній президент Нурсултан Назарбаєв, який керував країною 30 років, заявив про свою відставку у березні 2019 року - у телезверненні до нації. Проте після цього він очолив Раду безпеки Казахстану, яка змінила статус із консультативного органу на конституційний.

Місцева влада звернулася до учасників протестів із проханням не порушувати закон.

Як повідомляє пресслужба столичної поліції Казахстану, у Нур-Султані 4 січня затримані кілька учасників протестів.

А на відео, яке оприлюднює Телеграм-канал Nexta, видно, як ввечері тисячі людей збираються у центрі Астани на новий мітинг. Повідомляють також про відключення інтернету та соцмереж.

Влада каже про початок переговорів

Протести почалися в місті Жанаозен, де десять років тому, у 2011 поліція відкрила вогонь по учасниках акції. Тоді тривалий страйк нафтовиків переріс у протести і зіткнення, у яких 16 людей загинули і понад сто постраждали.

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У понеділок президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив урядові "терміново розглянути ситуацію в Жанаозені з урахуванням економічної доцільності".

Пізніше на сайті прем'єр-міністра країни з'явилося повідомлення про те, що уряд готовий врегулювати ситуацію із цінами на газ в області, а власники заправок "в ініціативному порядку" погодилися знизити ціни до 85-90 тенге за літр.

"Агенцією із захисту та розвитку конкуренції щодо власників АЗС розпочато розслідвання про цінову змову", - також повідомили в уряді.

Але протестувальників, які вимагають повернення до ціни у 60 тенге за літр, це не задовольнило.

4 січня з'явилися повідомлення, що між учасниками протестів та урядом розпочалися переговори.