Компенсації родичам загиблих збитого літака МАУ, арешт українського режисера Лавренчука в Італії. Теленовини ВВС
У випуску 4 січня:
- Збитий літак МАУ в Ірані. Чи отримають родичі загиблих компенсації? Суд у Канаді виніс рішення.
- Затриманий в Неаполі. Росія вимагає Італію видати українського театрального режисера Лавренчука.
- Омікрон вирує у Європі та Америці. Чому не всі готові до нового нокдауну.
- І суд століття у Кремнієвій долині. Жінку, яка обіцяла медичну революцію, судять за шахрайство.
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