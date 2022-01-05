Протести у Казахстані: уряд пішов у відставку

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Pavel Mikheyev Підпис до фото, В Алмати підпалили поліцейські машини

Уряд Казахстану пішов у відставку на фоні масових протестів, що охопили країну. Місцеві ЗМІ публікують фото танків на вулицях.

Наказ про відставку президент Касим-Жомарт Токаєв підписав зранку 5 січня, поклавши на уряд провину за "допущення протестної ситуації".

Обов'язки прем'єра виконуватиме Аліхан Смаїлов, який був першим віцепрем'єром.

Відбулося ще кілька перестановок - призначили нового державного секретаря і заступника голови комітету національної безпеки.

Протести почалися після підвищення у кілька разів цін на пальне.

Після початку протестів президент Токаєв оголосив про держрегулювання цін на соціальні товари, а також на бензин та дизель. Він запропонував мораторій на підвищення комунальних тарифів для населення на 180 днів.

Надзвичайний стан

У вівторок, 4 січня, президент Казахстану ввів надзвичайний стан у найбільшому місті країни Алмати та Мангістауській області.

Режим НП ввели до 19 січня. Указ президента також передбачає запровадження комендантської години з 11 вечора до 7 ранку, забороняє масові заходи та обмежує пересування людей на транспорті.

Раніше Токаєв записав відеозвернення, в якому закликав протестувальників не чинити протиправних дій.

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Токаєв наполягав на тому, що влада через протести не впаде, і що Казахстану потрібен не конфлікт, а взаємна довіра та діалог.

Протести, що почалися 1 січня у Мангістауській області Казахстану через підвищення цін на скраплений газ, до вівторка охопили практично всі великі міста країни.

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У багатьох випадках стихійні демонстрації переросли у зіткнення з поліцейськими.

Поліція в Алмати застосувала сльозогінний газ та світло-шумові гранати для розгону учасників протестів, які намагалися штурмувати будівлю мерії.

Журналісти агентства AFP, які працюють в Алмати, повідомляють, що кількох учасників протестів та поліцейських доставили до лікарень з незначними травмами.

Повідомлялося також про затримання учасників заворушень.

За даними казахстанського порталу zakon.kz, надвечір поліцейські відтіснили майже всіх мітингувальників з площі Республіки.

При цьому протестувальники підпалили кілька поліцейських машин.

Очевидці та кореспонденти повідомляли, що вночі в Алмати було чути вибухи.

Автор фото, NEXTA

Урядова комісія пообіцяла мітингувальникам зменшити ціну на газ і дала гарантії не притягувати їх до відповідальності. Багато демонстрантів відмовилися розходитися.