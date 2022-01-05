ЗМІ лякають новим варіантом коронавірусу у Франції, але ВООЗ він не турбує. Чому?

Микола Воронін

BBC

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Багато світових ЗМІ з тривогою повідомляють про те, що на півдні Франції виявили новий і нібито дуже небезпечний варіант коронавірусу.

Посилаючись на препринт наукової статті, яку опублікували у мережі марсельські лікарі, а також неназвані "французькі ЗМІ", десятки теле- та радіоканалів, газет та інтернет-видань розповідають страшні подробиці дослідження, що виявило у коронавірусному геномі "атипову комбінацію "мутацій".

Якщо вірити цим публікаціям, вірус-мутант, який отримав назву IHU, потрапив до Європи з Камеруну і може виявитися навіть заразнішим за Омікрон.

ВВС розповідає, що у цій новині правда, а що ні.

Щось десь чули (але це не точно)

Як це зазвичай буває у подібних випадках, публікації посилаються на реально проведене дослідження.

Але при цьому розповідають лише частину правди і не бачать різниці між науково доведеними фактами та думками експертів, а іноді взагалі публікують чутки та домисли під виглядом перевіреної інформації.

Препринт наукової статті, яку написала команда вчених із Середземноморського інституту інфекційних захворювань у Марселі, дійсно опублікували на сайті medRxiv. Тут медики викладають свої роботи ще до перевірки науковою спільнотою та до офіційної публікації.

Ставитись до результатів таких досліджень треба відповідно. Це не підтверджена поки що інформація, яка до появи в науковому журналі ще має отримати незалежну оцінку експертної спільноти та пройти редактуру (вона може сильно змінити текст статті).

Але справа не лише у цьому. І навіть не в тому, що описані мутації виявлені лише у 12 інфікованих (для порівняння: Омікрон на сьогодні щодня заражає у Франції понад 200 тисяч людей). Уважного читача має насторожити вже дата публікації препринта: 29 грудня.

Невже за минулий тиждень нікому не спало на думку розповісти світові новину про небезпечний варіант коронавірусу, що прибув з Камеруну, в якому вчені нарахували майже півсотні мутацій?

Швидкий інтернет-пошук на запит "B.1.640.2" (так досліджений у Марселі варіант називається офіційно) показує, що французькі ЗМІ розповіли про новий варіант ще раніше, 10 грудня, із посиланням на твіт Середземноморського інституту.

"Новий варіант Covid-19 виявили в інституті IHU у пацієнтів з комуни Форкальк'є. Він отримав назву IHU і його поставили на облік у [відкритій базі генетичних даних] GISAID під номером B.1.640.2.", - йдеться у повідомленні.

Jerusalem Post - найстаріша англомовна газета Ізраїлю - опублікувала повідомлення про новий, потенційно небезпечний варіант вірусу ще раніше, 13 листопада - за два тижні до того, як світ уперше почув про Омікрон.

ВООЗ новий варіант не турбує. І навіть не цікавить

Подальший пошук наводить на сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я, де є облік усіх мутацій коронавірусу.

Там можна дізнатися, що перші зараження B.1.640 розпочалися ще у вересні, а 22 листопада експерти організації почали відстежувати зміни на постійній основі, надавши йому статус "варіант під наглядом" (VUM).

Автор фото, EPA

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Це найнижчий рівень класифікації ВООЗ. Його привласнюють, коли лікарі та вчені мають підстави підозрювати, що виявлені мутації можуть теоретично спровокувати появу у вірусу нових властивостей, а в майбутньому, можливо, і призвести до формування більш небезпечної інфекції.

Якщо в міру появи нових даних підозри посилюються, варіант переходить спочатку в розряд таких, "що представляють інтерес", а потім - "такий, що викликає занепокоєння".

Омікрон, виявлений у ПАР 24 листопада, пройшов цей шлях за кілька днів.

Заголовок B.1.640 (IHU) за останні півтора місяця не змінився.