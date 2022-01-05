Джокович їде на Australian Open без вакцинації. Соцмережі обурюються

10 хвилин(и) тому

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Перша ракетка світу Новак Джокович візьме участь у Відкритому чемпіонаті Австралії, отримавши від організаторів особливий дозвіл.

Він їде на турнір попри правило про обов'язкову вакцинацію всіх учасників.

Донедавна поїздка сербського тенісиста на Australian Open була під питанням, тому що він відмовлявся публічно оголошувати, щеплений він чи ні.

Невідомо, чи він зробив щеплення, але напередодні голова австралійського турніру Крейг Тайлі заявив, що для деяких гравців, включаючи Джоковича, зробили виняток.

При цьому незрозуміло, хто ще, крім серба, отримав звільнення від обов'язкової вакцинації.

Згодом у твіттері Джоковича з'явився пост, в якому він вітає всіх з Новим роком і повідомляє, що прямує до Австралії, отримавши особливий дозвіл.

Є інформація, що йдеться про звільнення від вакцинації з медичних причин, проте, що це за причини - не повідомляється.

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Але багато коментаторів, що навіть наявність поважної причини не має скасовувати правило, встановлене на турнірі для десятків інших гравців.

Фахівці відзначають, що майбутній Australian Open - реальний шанс для серба обійти за кількістю перемог на Великих шоломах Роджера Федерера та Рафаеля Надаля. Наразі у всіх трьох по 20 трофеїв.

Для Джоковича це особливо важливо після низки невдач, коли провал на Олімпіаді в Токіо позбавив його шансів на Золотий Великий шолом, а програш Данилу Медведєву у фіналі US Open - на календарний Великий шолом.

До цього Джокович виграв усі три турніри Великого шолома в сезоні-2020 (Australian Open, "Ролан Гаррос" та Вімблдон). Перемога у Нью-Йорку дозволила б йому стати третім в історії гравцем, який зібрав календарний Великий шолом.

Він важко переживав невдачу, і зараз завдання мінімум для нього - обійти швейцарця та іспанця. Australian Open - найкращий для цього турнір: дев'ять зі своїх двадцяти перемог на Великих шоломах Джокович здобув саме у Мельбурні.

Шквал у соцмережах

Новина про те, що Джокович їде до Мельбурна, викликала шквал обурення серед користувачів соцмереж.

Багато хто критикує організаторів Australian Open, які заради грошей та підвищення рейтингу турніру так відверто, за їхніми словами, відмовилися від власних принципів.

Автор фото, ВВС

"Ганебне рішення", "Чому для однієї людини особливі правила?", "Несправедливість щодо інших" - це лише деякі, найпоширеніші пости в соціальних мережах.

Деякі користувачі закликають тенісистів, яким за жеребкуванням випаде грати проти серба, відмовитися від матчів.

Інші звертаються до самого Джоковича і просять його знятися з турніру, "якщо він має гідність".

Багато австралійців вважають, що публіка на трибунах має показати своє ставлення до такої привілеї та освистати Джоковича.

Деякі просять пояснити, які медичні причини не дозволяють спортсмену, який перебуває на піку своєї форми, дотримуватися загального правила.

Як пояснюють організатори Australian Open, заявки на звільнення з обов'язкової вакцинації розглядали дві незалежні комісії. Основними причинами для задоволення заявки називаються хвороби серця, наявність у гравців запальних процесів, які не заважають їхній грі, а також ряд інших гострих захворювань.

Фахівці сумніваються, що щось із перерахованого могло бути у Джоковича, який завершив минулий сезон у першому рядку рейтингу.

Вже хворів на коронавірус

Є версія, що, можливо, Джокович нещодавно перехворів на коронавірус, і наявність антитіл звільняє його від вакцинації. Таке пояснення могло б заспокоїти громадськість і розрядити атмосферу скандалу, в якій серб має розпочати новий сезон. Однак, команда Джоковича вперто мовчить.

"Свобода вибору дуже важлива для всіх, чи це я, чи хтось інший. І неважливо, чи йдеться про вакцинацію - чи про щось ще в житті, - говорив Джокович в інтерв'ю незадовго до Australian Open. - Повинна бути свобода обирати і самостійно вирішувати, що робити. У цьому конкретному випадку - вирішувати, що колоти у своє тіло".

Відомо, що влітку 2020 тенісист вже переніс Covid-19. Хвороба протікала безсимптомно. ЇЇ виявили лише у позитивному ПЛР-тесті, який рутинно проходили всі учасники організованого Джоковичем тенісного турніру в Сербії.

Тоді окрім нього захворіли ще кілька спортсменів та членів делегацій, і на серба впав шквал критики за організацію змагань у розпал пандемії та в умовах, коли у всьому світі діяли жорсткі карантинні заходи.