Протести у Казахстані наростають. В адміністрації президента пожежа

5 січня 2022, 10:15 GMT Оновлено: 38 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На кадрах видно палаючі будівлі

Уряд Казахстану пішов у відставку на фоні масових протестів, що охопили країну. Тим часом в середу 5 січня протести відновились, демонстранти штурмують адміністративні будівлі.

"Інтерфакс-Казахстан" повідомляє про пожежу в будівлі резиденції президента Казахстану. Цю інформацію підтвердила протипожежна служба.

Крім того, за даними цієї агенції, понад тисяча людей прорвались до будівлі акімату (будівля виконавчої влади Казахстану) в Алмати та увійшли всередину.

У соцмережах поширюють кадри, на яких видно початок штурму та пожежу в будівлі.

На деяких відео видно, що люди підходять до силовиків і забирають у них зброю.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вулиці Алмати патрулюють спецпідрозділи

В місті чути постріли. Як передає кореспондент цього інформагентства, люди ввійшли в будівлю "через двері, розбиті вікна, судячи зі звуків, ламають обладнання".

"Інтерфакс" повідомляє, що "поліцейські, які стримують штурм демонстрантів, намагаються втекти, протестувальники їх б'ють".

Ще до штурму Алмати управління охорони здоров'я міста повідомляло, що в лікарні за допомогою звернулось 190 людей. За офіційними даними, серед них 137 поліцейських.

Демонстрації також не припиняються у інших регіонах Казахстану.

Президент наказав ввести надзвичайний стан у Нур-Султані, столиці країни.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Судячи з кадрів із Алмати, поліція застосовує зброю

Протести у країні тривають уже 5 днів, і почалися після підвищення у кілька разів цін на пальне.

Поліція в Алмати застосувала сльозогінний газ та світло-шумові гранати для розгону учасників протестів, які намагалися штурмувати будівлю мерії.

У вівторок, 4 січня, президент Казахстану ввів надзвичайний стан у найбільшому місті країни Алмати та Мангістауській області.

Режим НС запровадили до 19 січня. Указ президента також передбачає комендантську годину з 11 вечора до 7 ранку, заборону масових заходів та обмеження на пересування людей на транспорті.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Демонстранти в Алматі

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У зв'язку з введенням надзвичайного стану, посольство України в Республіці Казахстан рекомендує українцям утриматись від поїздок в країну, а тим громадянам, які вже перебувають там, триматись подалі від місць масового скупчення людей.

Раніше президент Токаєв наполягав на тому, що влада через протести не впаде, і що Казахстану потрібен не конфлікт, а взаємна довіра та діалог.

Урядова комісія пообіцяла мітингувальникам зменшити ціну на газ і дала гарантії не притягувати їх до відповідальності. Багато демонстрантів відмовилися розходитися.