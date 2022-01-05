Назарбаєв більше не керівник Радбезу Казахстану. "Лідера нації" змістив Токаєв

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Нурсултан Назарбаєв

На фоні протестів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду безпеки країни. Про це президент Казахстану заявив під час звернення до народу на державному телебаченні.

Так він змістив з посади Нурсултана Назарбаєва, який правив країною 30 років на посаді президента, а у 2019-му формально передав владу новому президенту, але очолив новостворений конституційний орган і фактично міг зберегти владу у країні.

Колишній президент Нурсултан Назарбаєв, який керував країною 30 років, заявив про свою відставку у березні 2019 року - також у телезверненні до нації.

Після цього парламент Казахстану схвалив перейменування столиці з Астани на Нур-Султан в честь колишнього президента.

Проте після відставки Назарбаєв очолив Раду безпеки Казахстану, яка змінила статус із консультативного органу на конституційний. Так він міг зберегти вплив на всю владу в країні.

Одна з вимог протестувальників - реальне відсторонення Назарбаєва від влади. У ЗМІ з'являються відео, як протестувальники намагаються валити пам'ятники Назарбаєву.

У своєму сьогоднішньому зверненні президент Токаєв також заявив, що не має наміру покидати столицю країни, "що б не трапилось", - цитують його місцеві ЗМІ.

За його словами, в ситуації з протестами, які тривають вже п'ятий день, він буде "діяти жорстко".

Автор фото, T.ME/KAZAKHNEWSS Підпис до фото, У Казахстані палають адмінбудівлі

На фоні протестів уряд Казахстану пішов у відставку, оголошена надзвичайна ситуація.

На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Палають поліцейські машини, адмінбудівлі, чути вибухи.

Поліція розганяє протести сльозогінним газом, а вогнепальну зброю, як це було у 2011 році, поки що не застосовують. Мітингувальників обурило значне підвищення цін на газ у країні.