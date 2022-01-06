Казахстан: повідомляють про десятки вбитих, ОДКБ спрямовує миротворців

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Десятки учасників протестів в Алмати були вбиті правоохоронними органами, заявила в четвер представник поліції міста Салтанат Азірбек. Наразі йде ідентифікація тіл, цитує її "Інтерфакс".

За словами Азірбек, загиблі минулої ночі намагалися штурмувати будівлі департаменту поліції, а також районних управлінь.

Це перше офіційне підтвердження жертв серед цивільного населення. Раніше повідомляли про загибель 8 поліцейських.

Масові протести охопили Казахстан через підвищення цін на скраплений газ. У країні запровадили надзвичайний стан, уряд відправили у відставку. Напередодні по всій країні відбувалися сутички поліції з протестувальниками.

Придушення протестів

Автор фото, Getty Images

Вночі на площі біля будівлі міської адміністрації Алмати була інтенсивна перестрілка між поліцейськими та людьми, які перебували біля будівлі.

Reuters із посиланням на очевидців повідомляв, що у четвер вранці на головну площу Алмати увійшли декілька бронетранспортерів і десятки військових.

На ранок силовики зняли очеплення й залишили площу Республіки в центрі Алмати, перед будинком міської адміністрації, повідомляє російське агентство "РИА Новости".

Автор фото, EPA

Крім того, владі вдалося витіснити кількох десятків протестувальників, що напередодні захопили міжнародний аеропорт Алмати та утримували його протягом кількох годин.

ОДКБ спрямовує війська

Автор фото, Reuters

Аби вгамувати протести, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся по допомогу до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), військового альянсу під проводом Росії.

Після цього звернення прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який очолює Раду колективної безпеки ОДКБ, повідомив про рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану.

"У зв'язку зі зверненням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликаної у тому числі втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ... ухвалила рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Республіки Казахстан на обмежений в часі період з метою стабілізації та нормалізації обстановки", - написав Пашинян у фейсбуці.

За офіційними даними, чисельність миротворчих сил ОДКБ - близько 3 600 людей.

Миротворчі контингенти держав-членів ОДКБ - спеціально підготовлений військовий, поліцейський та цивільний персонал, а також сили та засоби, які надають країни-учасниці організації.

В ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан. Поки що точно не ясно, військові з яких країн ОДКБ будуть направлені до Казахстану.