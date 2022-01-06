Чому Джоковича спочатку пустили в Австралію, а потім позбавили візи

1 година тому

Автор фото, EPA

Першій ракетці світу Новаку Джоковичу відмовили у в'їзді до Австралії, куди він приїхав для участі в головному турнірі початку сезону - Australian Open.

Джоковича кілька годин протримали в аеропорті, а потім прикордонники повідомили, що його віза не відповідає правилам.

Візу анулювали, й у понеділок суд має ухвалити рішення щодо депортації спортсмена.

Усе це відбулося на фоні великого обурення австралійців через виняток щодо вакцинації, який зробили для Джоковича.

Йому дозволили взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії без обов'язкової для всіх вакцинації від ковіду.

Але потім ще з'ясувалося, що менеджери Джоковича не запросили для нього спеціальну візу, яка дає змогу зробити такий виняток. Всі учасники турніру та члени їхніх команд мали щепитися від ковіду або отримати спеціальний дозвіл від незалежної комісії не вакцинуватися з медичних причин.

Тепер Джоковича помістили в готель, де він перебуватиме до рішення суду про депортацію.

Сербський тенісист не говорив про те, вакцинований він чи ні, але минулого року оголосив себе противником вакцинації.

Журналісти навіть вигадали йому прізвисько - Novax.

"Жодних спеціальних правил"

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Готель, куди, за повідомленнями, помістили Джоковича. На тротуарі вже з'явилися написи від фанів.

Багатьох австралійців розгнівало рішення допустити Джоковича до гри без необхідних щеплень.

Справді, в країні, яка пережила один із найжорсткіших у світі локдаунів, кількість випадків нових заражень коронавірусом за день перевищила десятки тисяч.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон відкрито заявив, що тенісисту відмовлять у в'їзді, якщо він не доведе, що має медичні протипоказання для щеплення.

"Якщо ці свідчення виявляться недостатніми, то з ним вчинять так само, як із будь-якою іншою людиною, - заявив прем'єр-міністр журналістам. - Для Новака Джоковича не повинно бути жодних спеціальних правил, жодних!"

Тут, щоправда, Моррісон здається непослідовним, бо ще у вівторок він сам повідомляв, що влада штату Вікторія зробила для гравця виняток із правил і чинитиме "відповідно до цього рішення".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Новак Джокович уже дев'ять разів перемагав на Australian Open, у тому числі останні три роки

За словами генерального директора турніру Крейга Тайлі, загалом заявки на участь без вакцинації з медичних причин подали 26 спортсменів, і для кількох людей справді зробили виняток.

"Ми максимально ускладнили процес подання таких заявок, щоб переконатися, що дотримані всі формальності і рішення ухвалювали незалежні медичні експерти", - повідомив Тайлі австралійському телеканалу Channel 9.

Адвокати Джоковича перебувають у процесі оскарження рішення.

Аналіз Шайми Халіл, кореспондента в Австралії

Яка проблема з візою Джоковича? Яка медична причина стала причиною того, що для нього зробили виняток?

І чому йому дали зелене світло на політ і участь у Australian Open, якщо є проблеми з його візою?

Не забувайте, що хоча звільнення Джоковича від вакцинації викликало багато гніву серед австралійців, яких уже багато місяців закликають вакцинуватися, Джокович - не єдиний гравець, для якого зробили виняток.

Хто ці гравці? Чому їхні справи відрізняються від справи Джоковича?

Як виглядає, існує також очевидний розрив між рішеннями федерального уряду та уряду штату.

Штат Вікторія дозволив Джоковичу брати участь у турнірі, на якому він був фаворитом.

У середу прем'єр Моррісон визнав право Вікторії на це рішення. Але менше ніж через день він змінив тактику, сказавши, що ніхто не стоїть вище правил.

"Пахне політикою"

Іспанський тенісист Рафаель Надаль, який перебуває в Мельбурні й готується до Відкритого чемпіонату Австралії, сказав, що те, що австралійці "дуже розчаровані", - це природно.

"Мені зрозуміла одна річ: якщо ти вакцинований, ти можеш грати на Відкритому чемпіонаті Австралії та будь-де. На мою думку, світ занадто постраждав, і мусить дотримуватися правил", - сказав він.

"Звичайно, після того, як багато людей помирало протягом двох років, я вважаю, що вакцина — це єдиний спосіб зупинити цю пандемію".

Водночас колишній директор Australian Open Пол Макнамі заявив місцевим ЗМІ, що розворот з візою Джоковича є безпрецедентним, і ця справа "пахне" політикою.

Відкритий чемпіонат Австралії стартує 17 січня в Мельбурні. Джокович раніше вигравав турнір дев'ять разів.

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