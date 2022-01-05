Арешт за домашнє щеплення. У США затримали вчительку, яка самовільно "вакцинувала" учня

31 хвилин(и) тому

Автор фото, CBS

Американська поліція заарештувала шкільну вчительку в Нью-Йорку, яка самовільно зробила щеплення від коронавірусу одному зі своїх учнів.

Поліція повідомляє, що Лора Руссо зробила це у себе вдома, не маючи ні відповідної кваліфікації, ні згоди батьків хлопчика. Щоправда, вказується, що 17-річний школяр сам хотів отримати вакцину.

54-річна Руссо викладає біологію. Її затримали напередодні нового року. Тепер їй загрожує до чотирьох років в'язниці.

Поки незрозуміло, як пані Руссо отримала вакцину проти коронавірусу, чи справжня вона і хто її виробник. Єдиний дозволений для американців молодше 18 років препарат - це вакцина Pfizer-BioNTech.

На відеозаписі подій Руссо каже підлітку: "Сподіваюся, з тобою все буде гаразд".

"Ось, будь ласка. Домашня вакцина", - відповідає він.

Неправильно зроблені ін'єкції можуть бути небезпечними. Крім того, лікарі та медичні працівники повинні переконатися, що вакцина не підроблена і що її термін дії не минув. Вони також повинні ознайомитися з історією хвороби пацієнтів та простежити за їхньою реакцією після уколу.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Чиновники кажуть, що батьки хлопця зателефонували до поліції, коли він повернувся додому, і розповіли їм про те, що сталося.

"Вона роздобула вакцину, - сказав комісар поліції нью-йоркського округу Нассо Патрік Райдер. - Ми все ще з'ясовуємо, як це їй вдалося".

Як повідомляє CBS News, середня школа, де викладала Лора Руссо, оприлюднила заяву, у якій йдеться про те, що вчительку відсторонили від викладання і направили на іншу роботу поки триває розслідування.

Її звинувачують у тому, що вона незаконно надавала професійні послуги. Судове засідання у справі призначили на 21 січня.