Арешт за домашнє щеплення. У США затримали вчительку, яка самовільно "вакцинувала" учня
Американська поліція заарештувала шкільну вчительку в Нью-Йорку, яка самовільно зробила щеплення від коронавірусу одному зі своїх учнів.
Поліція повідомляє, що Лора Руссо зробила це у себе вдома, не маючи ні відповідної кваліфікації, ні згоди батьків хлопчика. Щоправда, вказується, що 17-річний школяр сам хотів отримати вакцину.
54-річна Руссо викладає біологію. Її затримали напередодні нового року. Тепер їй загрожує до чотирьох років в'язниці.
Поки незрозуміло, як пані Руссо отримала вакцину проти коронавірусу, чи справжня вона і хто її виробник. Єдиний дозволений для американців молодше 18 років препарат - це вакцина Pfizer-BioNTech.
На відеозаписі подій Руссо каже підлітку: "Сподіваюся, з тобою все буде гаразд".
"Ось, будь ласка. Домашня вакцина", - відповідає він.
Неправильно зроблені ін'єкції можуть бути небезпечними. Крім того, лікарі та медичні працівники повинні переконатися, що вакцина не підроблена і що її термін дії не минув. Вони також повинні ознайомитися з історією хвороби пацієнтів та простежити за їхньою реакцією після уколу.
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Кінець подкаст
Чиновники кажуть, що батьки хлопця зателефонували до поліції, коли він повернувся додому, і розповіли їм про те, що сталося.
"Вона роздобула вакцину, - сказав комісар поліції нью-йоркського округу Нассо Патрік Райдер. - Ми все ще з'ясовуємо, як це їй вдалося".
Як повідомляє CBS News, середня школа, де викладала Лора Руссо, оприлюднила заяву, у якій йдеться про те, що вчительку відсторонили від викладання і направили на іншу роботу поки триває розслідування.
Її звинувачують у тому, що вона незаконно надавала професійні послуги. Судове засідання у справі призначили на 21 січня.