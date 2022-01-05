Авіакомпанії скасовують рейси до Алмати. ЗМІ повідомляють про евакуацію працівників аеропорту

1 година тому

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"Белавіа", "Азербайджанські авіалінії" оголосили про скасування вечірніх рейсів з Мінська та Баку до Алмати. Також польоти до Казахстану призупинили кувейтська Jazeera Airways та російський "Аерофлот".

Рейс в Алмати з Києва, який мав виконуватися о 21:40 компанією Air Astana, поки що перенесли на наступний день на 12:45.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що аеропорт Алмати начебто захопили протестувальники.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Онлайн-табло сервісу flightradar24 поки що видає такі дані

У Казахстані п'ятий день тривають масові демонстрації. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Вони палять поліцейські машини та штурмують місцеві адміністрації.

Поліція розганяє протести сльозогінним газом, але вогнепальну зброю не застосовує.

Причиною масових протестів у Казахстані стало підвищення цін на скраплений газ. Там запровадили надзвичайний стан, уряд пішов у відставку.

В країні вимкнули інтернет, недоступні інформаційні сайти. Уся інформація надходить переважно із телеграм-каналів.

Що відбувається в аеропорту Алмати

Казахстанське видання Orda.kz твердить, що співробітники аеропорту Алмати покинули його. Як повідомляли кореспонденти російських ЗМІ, що перебували на місці подій, "кілька десятків" демонстрантів прямували до аеропорту.

"За попередніми даними, в аеропорту зараз перебувають близько 45 мітингувальників. Після того, як вони зайшли, наші співробітники покинули аеропорт. У момент захоплення пасажирів у терміналі не було. Ми заздалегідь швидко евакуювали пасажирів", - повідомили у пресслужбі аеропорту Алмати кореспонденту Orda.kz.

Автор фото, EPA

Водночас на онлайн-табло сервісу flightradar24 ще значаться кілька рейсів, що мають скоро прибути до Алмати.

Що відбувається в країні

Влада Казахстану запровадила надзвичайний стан по всій території країни. Про це повідомляють казахстанські джерела та російські агенції.

За повідомленням державного телеканалу "Хабар 24", надзвичайний стан в Казахстані запровадили на два тижні - до 19 січня.

Раніше президент Казахстану запровадив надзвичайний стан в Алмати, Нур-Султані, Мангістаутській та Алматинській областях.

ЗМІ повідомляють про пожежу в будівлі резиденції президента Казахстану.

Автор фото, KAZAKHSTAN PROTESTS Підпис до фото, Телеграм-канал KAZAKHSTAN PROTESTS публікує фото палаючої адміністрації в Алмати

На деяких відео видно, що люди підходять до силовиків і забирають у них зброю. В місті чути постріли.

У місті Талдикорган на південному сході Казахстану протестувальники завалили пам'ятник Нурсултану Назарбаєву, встановлений п'ять років тому.

У мережі розповсюджуються фото та відео поваленого пам'ятника.

Влада країни те, що відбувається, називає діями "екстремістських угруповань". За її даними, постраждали пів тисячі людей і спалено багато автомобілів, розгромлено більше сотні магазинів.

Утриматися від ескалації

Європейський Союз закликав сторони конфлікту у Казахстані утримуватися від ескалації насильства.

"Визнаючи право громадян на мирний протест, Євросоюз очікує, що вони утримаються від насильства чи закликів до нього", - йдеться у заяві ЄС.

"Також Європейський союз закликає владу поважати фундаментальне право на мирний протест та пропорційно застосовувати силу при захисті своїх законних інтересів у сфері безпеки", - додали у зовнішньополітичному відомстві блоку, закликавши уряд забезпечити право на свободу інформації.

Також у ЄС закликали до мирного вирішення конфлікту.

Чому протести почалися саме зараз?

Тригером ситуації, звісно, стало різке підняття у два рази цін на скраплений газ, яким більшість казахів заправляють свої авто. Але це більше привід, ніж причина.

Невдоволення владою у населення накопичувалося давно.

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Після того, як у 2019 році пішов у відставку Нурсултан Назарбаєв, який незмінно правив країною 30 років, багато хто сподівався на зміни. Вірили, що прийдуть нові обличчя, що стане більше свободи.

Але новим президентом стала людина з оточення Назарбаєва, тодішній спікер сенату Касим-Жомарт Токаєв.

За три роки правління Токаєва у країні не відбулося жодних реформ. І люди цим дуже розчаровані.

Невдоволення зростало через економічні причини та пандемію. Економіка - у стагнації, а враховуючи величезні запаси нафти та газу, якими володіє Казахстан, населення сподівалося на хоча б якийсь розвиток. Але цього не сталося.

Ціни росли, а зарплати ні. Рівень життя падав. Це і підштовхнуло людей вийти на вулиці.