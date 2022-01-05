Cутички в Казахстані, жорсткий локдаун у Китаї і звинувачення принца Ендрю. Теленовини ВВС
У випуску 5 січня:
- Казахстан охопила небачена хвиля протестів. Що там відбувається і чому сутички спалахнули саме зараз.
- Лише три випадки ковіду - і місто-мільйонник закрили на суворий локдаун. Репортаж кореспондента ВВС у Китаї.
- Звинувачення у сексуальних домаганнях. Чому принца Ендрю, другого сина королеви Єлизавети ІІ, чекають проблеми незалежно від рішення суду.
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