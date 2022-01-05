Повінь на Закарпатті. Підтопило понад сотню дворів і місцеві дороги

38 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

Через сильні дощі та підняття паводкових вод на Закарпатті підтопило 160 домогосподарств, 34 житлові будинки та три трансформаторні підстанції.

Як повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій, найбільше постраждали Берегівський, Хустський, Рахівський, Тячівський та Мукачівський райони.

У кількох селах сталися зсуви ґрунту на будинки та подвір'я. Їх продовжують розчищати.

Автор фото, ДСНС

Вранці 5 січня внаслідок підняття ґрунтових вод підтопило дорогу місцевого значення в с. Тячівські лази протяжністю 300 м. За повідомленням ДСНС, висота води місцями сягала до 40 см. Проїзд забезпечений, вода сходить самопливом.

Також через підвищення рівня води стався вихід річки Боржава на заплаву у Хустському районі. Підтопило 55 гектарів сільськогосподарських угідь с. Вільхівка.

Автор фото, ДСНС

А на околиці міста Хуст течія річки Ріка змила автомобіль Audi 100. Водій зміг вибратися на берег та зателефонувати на "101". За допомогою спеціального буксирувального обладнання підтоплене авто витягнули з води.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, З річки Ріка врятували Audi 100, яке знесла течія

У ДСНС додали, що в постраждалих районах продовжують викачувати воду з підтоплених територій та дворогосподарств.

На місцях працюють спеціальні комісії, які здійснюють подворові обходи громадян.

Автор фото, ДСНС

Водночас за прогнозом Українського гідрометцентру, 6 січня на Закарпатті очікуються сильні дощі та мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +7 градусів, а вночі від -1 до +5.