Google Maps допоміг поліції зловити мафіозі. Він був у розшуку 20 років

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Google Maps Підпис до фото, На знімку Google Street View зображений чоловік, схожий на Гамміно (праворуч)

Боса італійської мафії, що двадцять років ховався від правосуддя, вдалося вистежити за допомогою Google Maps.

61-річний Джоаккіно Гамміно був одним з найвідоміших мафіозі Італії. Його розшукували за вбивство та інші злочини, пов'язані з сицилійським мафіозним угрупуванням Stidda.

Про це повідомляє La Repubblica.

З 1998 року він відбував довічний термін у римській в'язниці, звідки зміг втекти у 2002-му.

Злочинець багато років переховувався в іспанському містечку Галапагар, де встиг одружитися та змінити ім'я на Мануель. Він також працював шеф-кухарем у місцевому ресторані й володів магазином фруктів і овочів.

Сицилійська поліція простежила втікача до Іспанії, але Google Street View допоміг визначити його точне місцеперебування.

На знімку, зробленому в липні 2018, зображені двоє чоловіків, що розмовляють біля магазину El Huerto de Manu ("Сад Ману") у Галапагарі.

Поліція помітила, що один з них дуже схожий на Гамміно, але його особу вдалося підтвердити, лише коли правоохоронці знайшли фейсбук-сторінку сусіднього ресторану La Cocina de Manu ("Кухня Ману").

Магазин та ресторан наразі не працюють, але слідчі знайшли фото Джоаккіно у формі шеф-кухаря на сторінці закладу.

Злочинця впізнали по характерному шраму на підборідді, а у меню ресторану були страви сицилійської кухні.

Гамміно заарештували 17 грудня, однак La Repubblica повідомила про це лише зараз.

Після арешту мафіозі сказав поліції: "Як ви мене знайшли? Я навіть сім'ї не дзвонив десять років".

Наразі Гамміно перебуває під вартою в Іспанії, а італійська поліція сподівається повернути його до Італії до кінця лютого, повідомив Reuters Нікола Альтьєро, заступник директора італійського підрозділу поліції з боротьби з мафією.