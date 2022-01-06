Google Maps допоміг поліції зловити мафіозі. Він був у розшуку 20 років
Боса італійської мафії, що двадцять років ховався від правосуддя, вдалося вистежити за допомогою Google Maps.
61-річний Джоаккіно Гамміно був одним з найвідоміших мафіозі Італії. Його розшукували за вбивство та інші злочини, пов'язані з сицилійським мафіозним угрупуванням Stidda.
Про це повідомляє La Repubblica.
З 1998 року він відбував довічний термін у римській в'язниці, звідки зміг втекти у 2002-му.
Злочинець багато років переховувався в іспанському містечку Галапагар, де встиг одружитися та змінити ім'я на Мануель. Він також працював шеф-кухарем у місцевому ресторані й володів магазином фруктів і овочів.
Сицилійська поліція простежила втікача до Іспанії, але Google Street View допоміг визначити його точне місцеперебування.
На знімку, зробленому в липні 2018, зображені двоє чоловіків, що розмовляють біля магазину El Huerto de Manu ("Сад Ману") у Галапагарі.
Поліція помітила, що один з них дуже схожий на Гамміно, але його особу вдалося підтвердити, лише коли правоохоронці знайшли фейсбук-сторінку сусіднього ресторану La Cocina de Manu ("Кухня Ману").
Магазин та ресторан наразі не працюють, але слідчі знайшли фото Джоаккіно у формі шеф-кухаря на сторінці закладу.
Злочинця впізнали по характерному шраму на підборідді, а у меню ресторану були страви сицилійської кухні.
Гамміно заарештували 17 грудня, однак La Repubblica повідомила про це лише зараз.
Після арешту мафіозі сказав поліції: "Як ви мене знайшли? Я навіть сім'ї не дзвонив десять років".
Наразі Гамміно перебуває під вартою в Іспанії, а італійська поліція сподівається повернути його до Італії до кінця лютого, повідомив Reuters Нікола Альтьєро, заступник директора італійського підрозділу поліції з боротьби з мафією.