Печерський суд арештував усе майно Петра Порошенка

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Печерський суд Києва у вечір перед Різдвом арештував майно експрезидента України Петра Порошенка.

Суддя під час оголошення перерахувала все майно та активи Порошенка, на які наклали арешт. Серед них, зокрема, квартири у Вінниці та Києві, садиба у Козині, земельні ділянки, акції Порошенка у низці приватних компаній.

Ухвала суду "підлягає негайному виконанню слідчим прокурором", її можна оскаржити в апеляційній інстанції, наголосила суддя.

Повний текст ухвали суду обіцяють оприлюднити 14 січня.

Захисники Порошенка обіцяють подати апеляцію на рішення та заявили, що воно - замовлення офісу президента. Вони також планують звернутися у Європейський суд з прав людини.

За словами адвокатів, мова може іти про все майно, яке офіційно задеклароване Петром Порошенком.

Згодом офіс генпрокурора уточнив дані щодо майна.

"Суд прийняв рішення про накладення арешту на майно підозрюваного, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна. Зокрема, це об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше", - заявили там.

Прокурори наполягають, що подача та розгляд клопотання відбулося із дотриманням всіх процесуальних норм.

"Абсолютне беззаконня"

Адвокати колишнього президента вважають рішення суду порушенням усіх процедур.

За словами адвоката Порошенка Ігоря Голованя, про засідання суду адвокатам стало відомо з смс-повідомлення, яке надійшло напередодні на телефон одного з адвокатів.

Розгляд, за його словами, вівся на клопотання прокурора ДБР, однак бюро не має права клопотати до Печерського суду, оскільки перебуває у Шевченківському районі.

"Ми ж знаємо, що це офіс президента і особисто президент Зеленський переслідує Порошенка, а ДБР, офіс генпрокурора - це лише інструмент. І ось чому вони знову йдуть до Печерського суду", - заявив Головань.

Крім того, каже він, за чинним законодавством розглядати такі клопотання можна лише у присутності Порошенка.

Автор фото, Петро Порошенко Підпис до фото, Одним з приводів виїзду з України Порошенко називає зустріч з Вселенським патріархом, яка відбулась цими вихідними

"Ми бачимо абсолютне беззаконня, нехтування нормами права, спрямоване виключно на одне: перешкодити лідеру опозиції здійснювати політичну діяльність", - наголосив після рішення суду Головань.

Сам Порошенко зараз перебуває за кордоном, однак вже оголосив, що повернеться в Україну 17 січня.

"Повертаюся не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії. Від спроб зелених клептократів збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані. І як це Янукович марно намагався зробити в Україні", - написав Порошенко у фейсбуку.

Підозра у держзраді

20 грудня ДБР та СБУ оголосили, що Петра Порошенка підозрюють у державній зраді через постачання вугілля на українські ТЕЦ з "ДНР" та "ЛНР".

Правоохоронці кажуть, що надіслали йому підозру поштою. Однак захисники експрезидента твердили, що підозру їхньому підзахисному в законний спосіб не вручили.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не підписала підозру, як це передбачає закон. Натомість вона пішла у відпустку, а підпис поставив один з її заступників.

"Він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", - заявили слідчі.

"На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій", - заявили у ДБР.

Автор фото, УНІАН

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Головний умисел Порошенка, за версією слідства, полягав у "задоволенні власних політичних інтересів, недопущення падіння політичних рейтингів та рівня довіри в результаті можливого подальшого загострення відносин з країною агресором - Російською Федерацією".

Інших пояснень щодо можливих корисливих мотивів Порошенка чи особистої фінансової вигоди у підозрі знайти складно.

Свою провину Порошенко повністю заперечує.

У цій справ спільником Порошенка фігурує один з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, який відкидав усі звинувачення.

Він перебуває під домашнім арештом.

Після повернення на Порошенка чекає обрання йому запобіжного заходу. Слідство вимагає арешту або застави у мільярд гривень.