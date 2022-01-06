Через протести в Казахстані в України будуть проблеми з автогазом

1 година тому

Автор фото, UNIAN

На тлі протестів у Казахстані запровадили державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ на 180 днів. Саме звідти Україна, яка залежить від імпорту енергоносіїв, отримує значну частку пального.

Експерти попереджають про можливі проблеми із його постачанням, а відтак, й про зростання цін.

За даними Держстату, за січень-жовтень 2021 року в українському імпорті із Казахстану енергоносії та паливо складали 66%.

А за підрахунками UA-Energy, Казахстан є четвертим найбільшим постачальником нафтопродуктів до України - після Росії, Білорусі та Литви.

Головна позиція - скраплений або автогаз. Саме через різке підвищення цін на нього у Казахстані спалахнули перші протести. І саме на нього припадає левова частка імпорту палива з Казахстану.

За інформацією консалтингової групи А-95, за підсумком 2021 року, на казахстанських постачальників припало близько 27% українського споживання скрапленого газу, а в останні кілька місяців цей показник сягав 33%.

"Казахстан завжди був основною альтернативою Росії й Білорусі, а сьогодні саме казахстанський канал потрапив під загрозу перекриття, що може порушити крихкий баланс українського ринку скрапленого газу", - каже аналітик "А-95" Артем Куюн.

Експерти компанії радять постачальникам якомога швидше шукати альтернативи, хоча одразу визнають, що Росія обмежує свої поставки, а Білорусь вичерпала потенціал.

"Тепер трейдери займуть вичікувальну позицію, а у разі припинення або скорочення відвантажень газу з Казахстану зростання цін буде практично неминучим", - прогнозує Куюн.

Втім, у А-95 поки що не прогнозують для України таких наслідків подорожчання пального, як у Казахстані: "Перехід України на ринкові рейки, що давно відбувся, виключає трагічні сценарії зростання цін, як це сталося в Казахстані, - каже Артем Куюн. - Дорога альтернатива додасть цінам не більше 1 грн/л, а за нестачі продукту у споживачів завжди залишиться альтернатива у вигляді бензину".

Законтрактоване, але заблоковане

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, ТЕС, що входять до "Центренерго", мали б отримувати вугілля з Казахастану. Але поставки заблокувала Росія

Ще одна проблемна позиція - вугілля. Саме на імпорт вугілля з Казахстану покладала надії державна "Центренерго", коли перед початком опалювального сезону виявилося, що на складах ТЕС бракує вугілля.

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У жовтні минулого року Казахстан став основним постачальником імпортного вугілля для "Центренерго". Проте вже із середини листопада Росія почала обмежувати транзит казахстанського вугілля до України через свою територію.

В Казахстані називали це не блокуванням, а "деякими обмеженнями у зв'язку із завантаженістю інфраструктури з російського боку".

Згодом у "Центренерго" заявляли, що перейдуть на доставку казахського вугілля морем.

Проте як повідомив 4 січня міністр енергетики Герман Галущенко, російська "блокада" казахського вугілля і надалі триває:

"Вугілля з Казахстану не йде. Є укладений контракт "Центренерго" на 660 тис. тонн казахського вугілля протягом осінньо-зимового періоду, але через відповідні дії Російської Федерації відбувається блокування транзиту вугілля російською територією, а наразі ми не бачимо, і "Центренерго" так само не бачить інших можливостей на сьогодні це вугілля фізично отримати", - заявив урядовець.

Поки що компанія отримує імпортне вугілля морем - через порти, але не з Казахстану.

Що ж буде із подальшими поставками наразі під питанням, хоча оглядачі вважають, що укладені контракти мають бути виконані за будь-якого розвитку подій у Казахстані.