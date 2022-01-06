"Тут як справжня битва". Кореспондент ВВС розповідає з Алмати

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Загиблі, спалена будівля адміністрації Алмати, розгромлений аеропорт, затримання - так почався день у Казахстані.

Кореспондент ВВС Абдужаліл Абдурасулов прибув туди зовсім нещодавно і розповів, якою застав країну."Прибув у Казахстан. Великі черги на АЗС. Людям важко купити продукти, бо більшість магазинів закриті", - пише він у твіттері.

Через блокування інтернету люди не можуть зняти готівку чи навіть поповнити свої телефони. Можливі лише місцеві голосові дзвінки, розповідає наш кореспондент."Я чую стрілянину та вибухи біля центру Алмати. Сутички тривають", - зазначає він.

Пізніше журналіст розмістив повідомлення, що події в центрі колишньої столиці Казахстану нагадують "справжню битву".

"Звуки такі, ніби на площі відбувається справжня битва. З того, що можу сказати: звуки стрілянини, кулеметів, на додаток до світло-шумових гранат та того, що лунає як феєрверки", - повідомив журналіст.

Автор фото, Twitter

Про стрілянину в різних місцях Алмати повідомляють й інформагенції з посиланням на очевидців.

Автор фото, Getty Images

Раніше в поліції Алмати підтвердили, що в ніч проти четверга силовики вбили десятки людей, які намагалися штурмувати поліцейські дільниці в різних частинах міста. Перед тим повідомляли про загибель 8 поліцейських.

Соцмережі рясніють повідомленнями про убитих в ніч на 6 січня, у мережах публікують фото та відео тіл на вулицях та в лікарнях. Але узагальнених даних про кількість загиблих поки що немає.

Масові протести охопили Казахстан через підвищення цін на скраплений газ. У країні запровадили надзвичайний стан, уряд відправили у відставку.

ОДКБ спрямовує війська

Автор фото, Reuters

Аби вгамувати протести, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся по допомогу до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), військового альянсу під проводом Росії.

Після цього звернення прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який очолює Раду колективної безпеки ОДКБ, повідомив про рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану.

За офіційними даними, чисельність миротворчих сил ОДКБ - близько 3 600 людей.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Казахські військові на вулицях Алмати

В ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан. Підрозділи збройних сил цих країн і мають увійти до складу миротворців.

Як заявив секретаріат ОДКБ, основними завданнями стане "охорона важливих державних та військових об'єктів", а також допомога правоохоронцям Казахстану "в стабілізації ситуації".

Водночас голова комітету російської Думи у справах СНД Леонід Калашніков заявив, що миротворці займуться насамперед "охороною об'єктів інфраструктури".

"ОДКБ в основному лише забезпечуватиме безпеку об'єктів інфраструктури", - цитує його "Інтерфакс".

Операціями ж із "зачистки території та іншою роботою в полі" займатимуться співробітники силових структур Казахстану, твердить він.

Автор фото, Getty Images