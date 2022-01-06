Іран відмовився домовлятись про компенсацію родичам загиблих зі збитого літака МАУ

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Іранські військові збили літак МАУ у січні 2020 року двома ракетами. Загинули 176 людей на борту, зокрема, 11 українців

Іран відмовляється вести перемовини про відшкодування збитків за літак МАУ, який збили поблизу Тегерана іранські військові у січні 2020 року. Про це заявили у спільній заяві міністри закордонних справ України, Канади, Британії та Швеції.

Дипломати нагадують, що у липні 2020 року Іран погодився на перемовини з групою країн, чиї громадяни загинули внаслідок збиття літака. Проте 27 грудня 2021 року іранські дипломати повідомили, що Тегеран не бачить сенсу у перемовинах з міжнародною групою.

"Іран наразі змінив свою позицію та категорично виступає проти будь-яких подальших переговорів, які пов'язані з нашою колективною вимогою про відшкодування збитків за збиття PS752".

"Оскільки Іран несе міжнародно-правову відповідальність перед постраждалими державами, дане питання має обговорюватись колективно, щоб забезпечити справедливе та рівне ставлення до всіх жертв трагедії", - наголошується у спільній заяві очільників МЗС України, Канади, Британії та Швеції.

Вони відзначають, що подальші спроби переконати Іран вести перемовини є "марними".

"Міжнародна група зосередиться на подальших діях для вирішення цього питання у відповідності до норм міжнародного права. Зробимо все, аби забезпечити повне відшкодування шкоди, завданої порушенням Іраном норм міжнародного права", - повідомили дипломати.

Сьогодні ж виконавчий директор МАУ Євген Дихне повідомив Інтерфакс-Україна, що компанія розглядає можливість арбітражного звернення, щоб вимагати від Ірану відшкодування за збитий літак.

За його словами, міжурядові перемовини України та Ірану на цю тему востаннє відбувалися у червні 2021 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акція пам'яті у Торонто. Чимало загилих були іранцями, які мали громадянство Канади або право на проживання в цій країні

Внаслідок збиття двома ракетами "земля-повітря" літака МАУ 8 січня 2020 року загинули 176 людей: громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії. Цей літак мав український екіпаж із дев'ятьох людей.

Через кілька днів після появи даних розвідок західних країн про збиття літака іранськими силовиками, корпус стражів ісламської революції - елітний спецпідрозділ іранської армії - взяв на себе відповідальність за "ненавмисне" збиття літака.

Що відбулося за останні 2 роки

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У грудні 2020 іранська сторона заявила про готовність виплатити родинам загиблих по 150 тисяч доларів. Утім, ані Україна, ані родини загиблих на це не погоджуються, доки не буде з'ясована правда про причини авіакатастрофи. Це може зайняти багато років.

До першої річниці катастрофи офіційний Тегеран передав Україні проєкт звіту про технічні причини трагедії. Як стало відомо ВВС News Україна з власних джерел в українському МЗС, у цьому звіті немає жодних даних із самописця бойової машини, з якої вистрелили по цивільному літаку.

Ця інформація є ключовою для перевірки іранської версії події.

Влада Ірану наполягає на тому, що йдеться про "людський фактор", тобто помилку військового оператора зенітно-ракетного комплексу "Тор-М1". Але пересвідчитися в цьому можна було б лише, якби вдалося вивчити зміст розмов, команд та послідовність дій іранських військових.

У травні 2021 року Вищий суд канадської провінції Онтаріо виніс рішення, що Іран навмисно влаштував терористичний акт, випустивши дві ракети в літак МАУ. За рішенням суду, Іран мусить виплатити компенсації групі родичів, які звернулися до суду в Канаді. На борту збитого авіалайнера летіли 57 громадян цієї країни.

У МЗС Ірану назвали рішення суду політичним і таким, що не має під собою жодних підстав.

До першої річниці трагедії секретар РНБО України Олексій Данілов також заявив, що може йтися про теракт. "Я хотів би, щоб ми з вами розуміли, що є окрема ситуація, пов'язана з родичами 11 наших загиблих громадян, а є окрема ситуація, пов'язана з тим, хто здійснив цей терористичний акт і для чого це все відбувалося", - сказав він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Відкриття судового процесу щодо збиття у військовому суді в Ірані, 21 листопада 2021 року

Аналітики РНБО припускають імовірність теракту, тобто навмисного збиття цивільного літака задля деескалації ситуації на Близькому Сході. Але поки це не є офіційною позицією держави Україна.

Україна та ще п'ять країн, яких вона представляє на перемовинах з Іраном, наразі не мають доступу ані до місця катастрофи, ані до матеріалів іранського слідства.

Родини жертв рейсу PS752 об'єдналися в асоціацію й залучили до власного розслідування цивільних та військових експертів. У листопаді 2021 року вони заявили, що пасажирів збитого літака МАУ під Тегераном могли використати як "живий щит".

Розслідування, проведене за їхньої участі, виявило численні нестиковки в офіційній версії та оприлюднили власний звіт про обставини авіакатастрофи.

21 листопада 2021 року в Ірані розпочався судовий процес над обвинуваченими у збитті пасажирського літака МАУ.

На початку січня 2022 року суд в канадській провінції Онтаріо рішенням судді Едварда Білобаби присудив родичам шести загиблих на борту збитого літака МАУ 107 млн канадських доларів (74 млн євро) компенсації, з яких безпосередньо грошовою компенсацією мають стати 100 млн канадських доларів, а 7 млн - компенсацією за судові витрати.

Хоча це рішення є знаковим, поки не зрозуміло, як саме канадська влада стягуватиме з Ірану цю компенсацію.