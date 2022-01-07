"Біль у коліні зник". Пенсіонер вакцинувався проти Covid-19 щонайменше вісім разів і дуже задоволений

Соутик Бісвас

Кореспондент з Індії

1 година тому

Підпис до фото, 65-річний Брахмдео Мандал каже, що вакцинувався 11 разів

В Індії пенсіонер вакцинувався проти Covid-19 щонайменше вісім разів.

Про це повідомляє МОЗ країни.

Однак сам 65-річний Брахмдео Мандал заявив, що отримав 11 доз.

За його словами, вакцина допомогла йому позбутися болю й "залишатися здоровим". Він також стверджує, що не мав жодних побічних ефектів.

Минулого тижня Мандал хотів отримати 12 дозу, але йому відмовили.

Наразі влада з'ясовує, як колишньому листоноші на пенсії, що мешкає з родиною у штаті Біхар, вдалося вакцинуватися так багато разів.

"Ми вже знайшли докази того, що він отримав вісім уколів у чотирьох різних пунктах вакцинації", - розповів BBC хірург Амарендра Пратап Шахі.

Вакцинація проти коронавірусу стартувала в Індії 16 січня 2021 року. Прищеплюють переважно препаратами Covishield виробництва Індійського інституту сироватки та Covaxin компанії Bharat Biotech.

Інтервал між двома дозами становить від 12 до 16 тижнів та від чотирьох до шести тижнів після першої дози відповідно.

Вакцинація є добровільною, у країні працюють понад 90 тисяч центрів, переважно державних.

До них належать так звані табори вакцинації, де можна прищепитися без попередньої онлайн-реєстрації. Достатньо надати посвідчення особи: біометричну карту, посвідчення виборця або водійське посвідчення.

Відомості про вакцинованих надходять з сайтів центрів вакцинації на державний портал CoWin.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Індії близько 65% дорослого населення повністю вакциновані, 91% отримали щонайменше одну дозу

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Розслідування виявило, що Мандалу вдалося отримати "два уколи з інтервалом у пів години" в один день, і кожен з уколів "був зареєстрований на порталі".

"Ми не розуміємо, як таке могло статися. Схоже, збій роботи порталу. Ми також намагаємося з'ясувати, чи не було недбалості з боку людей, що обслуговують центри вакцинації", - каже Шахі.

Експерт з охорони здоров'я Чандракант Лахарія сказав ВВС, що "єдиною причиною", чому таке могло статися, є те, що дані про вакцинацію з сайтів завантажили на портал після тривалої затримки.

"Але я все одно не можу повірити, що таку кількість уколів не помітили за такий тривалий час".

Сам Мандал стверджує, що отримав 11 доз вакцин у період з лютого по грудень минулого року.

Він вів докладні записи про дати, час і центри вакцинації, які відвідував.

Пенсіонер розповів BBC, що вакцинувався у різних центрах у своєму районі та щонайменше двічі їздив до сусідніх районів, один з яких розташований на відстані у понад 100 км. А для реєстрації використовував різні посвідчення особи.

За його словами, перш ніж влаштуватися на роботу листоношею, він був "практикуючим знахарем" у своєму селі й "розуміється на хворобах".

"Після щеплення у мене зникли болі у тілі. Раніше турбували коліна, і я ходив з ціпком. Тепер ні. Почуваюся добре".

Найчастішими побічними ефектами вакцин проти Covid-19 є лихоманка, головний біль, втома та біль у місці уколу. Рідше виникають серйозні алергічні реакції.

"Зазвичай ці реакції з'являються після першої та другої дози. Багаторазова вакцинація не має зашкодити, оскільки антитіла вже сформовані, а вакцини складаються із нешкідливих компонентів", - пояснив доктор Лахарія.

В Індії близько 65% дорослого населення повністю вакциновані, 91% отримали щонайменше одну дозу.