Прилетіли хворі і втекли: в Індії розшукують пасажирів рейсу з Італії із коронавірусом

16 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Щоб доправити усіх пасажирів, в кого виявили коронавірус, до лікарні, до аеропорту Амрітсару направили цілу кавалькаду швидких

Після того, як на рейсі з Мілану до індійського міста Амрітсар прилетіли 125 пасажирів із коронавірусом, щонайменше 13 із них втекли від обов'язкового карантину.

Дев'ятьом з них вдалося втекти ще з аеропорту, а іншим - із місцевого шпиталю, куди їх доправили.

Поліція склала протоколи щодо кожного із втікачів і погрожує анулювати їхні паспорти.

"Якщо до ранку вони не повернуться, ми опублікуємо їхні фото у газетах та порушимо справи проти цих осіб", - заявив представник поліції місцевому телебаченню.

Загалом на літаку з Італії до Індії було 160 пасажирів. Із них, за повідомленнями ЗМІ, було 19 дітей та підлітків, яких на коронавірус не перевіряли. Таким чином, у майже всіх дорослих пасажирів рейсу з Італії виявили коронавірус.

Наразі не зрозуміло, як дев'ятьом пасажирам вдалося втекти з аеропорту, але, як повідомили у лікарні, втікачі звідти "ошукали лікарів".

Автор фото, Ravinder Singh Robin

У штаті Пенджаб нещодавно поновили деякі карантинні обмеження, щоб стримати чергову хвилю поширення коронавірусу. Зокрема, цього тижня місцева влада запровадила комендантську годину та закрила школи і коледжі.

На 7 січня в Індії зафіксовано понад 100 тисяч нових випадків коронавірусу. Експерти вважають, що чергова хвиля поширення хвороби пов'язана із штамом Омікрон.

Загалом від початку пандемії в Індії було зафіксовано понад 35 мільйонів заражень коронавірусом, від якого померли 483 тисячі людей.