"Терористів треба знищувати": як влада у Казахстані придушує протести
Влада Казахстану заявляє, що практично відновила контроль над країною і звільнила площі у найбільших містах від протестувальників.
Президент Касим Жомарт Токаєв наказав армії стріляти по мітингарях без попередження, а також назвав їх підготовленими терористами, яких треба знищувати.
Напередодні до Казахстану прибуло "підкріплення" у вигляді миротворців ОДКБ. Президент Токаєв особисто подякував за це Путіну.
Що ж відбувається у Казахстані зараз і чи дійсно протести придушили?
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