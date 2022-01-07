"Терористів треба знищувати": як влада у Казахстані придушує протести

43 хвилин(и) тому

Влада Казахстану заявляє, що практично відновила контроль над країною і звільнила площі у найбільших містах від протестувальників.

Президент Касим Жомарт Токаєв наказав армії стріляти по мітингарях без попередження, а також назвав їх підготовленими терористами, яких треба знищувати.

Напередодні до Казахстану прибуло "підкріплення" у вигляді миротворців ОДКБ. Президент Токаєв особисто подякував за це Путіну.

Що ж відбувається у Казахстані зараз і чи дійсно протести придушили?