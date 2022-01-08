У Казахстані затримали найближчого соратника Назарбаєва. Він очолював спецслужбу

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За часів Назарбаєва Карім Масімов двічі очолював уряд, два роки був очільником президентської адміністрації, а з 2016 року очолював Комітет національної безпеки

У Казахстані затримали колишнього голову Комітету нацбезпеки Казахстану Каріма Масімова, повідомляє пресслужба цього відомства. Його підозрюють у державній зраді. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв звільнив Масімова з посади голови КНБ два дні тому після початку масових заворушень в найбільшому місті країни Алмати.

Масімова та інших затриманих, чиї прізвища не розголошують, підозрюють у державній зраді, йдеться у заяві на сайті КНБ. З нього випливає, що ще два дні тому Масімова помістили в ізолятор тимчасового тримання і проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 175 КК Казахстану (державна зрада, максимальне покарання - 15 років позбавлення громадянства чи ні).

Свою посаду Масімов втратив у розпал протестів і масових заворушень, які почалися вслід за ними в Алмати. У ніч проти 6 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення новим головою КНБ Єрмека Сагімбаєва. До цього 55-річний Сагімбаєв обіймав посаду начальника Служби державної охорони Казахстану.

Людина Назарбаєва

56-річний Масімов довгі роки входив у керівництво країни за президента Нурсултана Назарбаєва. Він двічі ставав прем'єр-міністром - спочатку у 2007-2012 роки, а потім у 2014-2016 роках. У проміжку між цими періодами на чолі уряду він керував Адміністрацією президента Казахстану.

Комітет нацбезпеки Казахстану Масімов очолив у вересні 2016 року. Він генерал-лейтенант національної безпеки. Видання "Vласть про главное " називає його однією з центральних політичних постатей історії сучасного Казахстану.

Напередодні портал ORDA Kazakhstan написав про затримання першого заступника голови КНБ Самата Абіша - племінника Назарбаєва, але незабаром видання заявило, що його джерело помилилося. Увечері пресслужба КНБ заявила, що інформація про затримання Абіша "не відповідає дійсності і має провокаційний характер".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На посаді очільника уряду Масімов неодноразово мав зустрічі з російськими керівниками

Про місцезнаходження самого Назарбаєва було невідомо з кінця грудня, коли він їздив до Санкт-Петербурга для участі в неформальній зустрічі лідерів країн-учасниць СНД. Після протестів, що розпочалися в Казахстані 2 січня, екс-президент, який зберіг великий вплив у країні, не зробив жодної заяви. Напередодні пресслужба білоруського президента Олександра Лукашенка повідомила, що той нібито провів телефонну розмову з Назарбаєвим та обговорив ситуацію в Казахстані.

Вранці у суботу речник Назарбаєва Айдос Укібай заявив, що колишній президент перебуває у столиці Казахстану.

"Не могло статися у таких масштабах без участі спецслужб"

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Відправивши у відставку Масімова з посади голови КНБ, президент Токаєв сам очолив Раду безпеки Казахстану, якою досі керував колишній глава держави. Ця посада була закріплена за Назарбаєвим довічно.

ЗМІ раніше обговорювали версії про те, що оточення Назарбаєва могло бути зацікавлене у заворушеннях, здатних підірвати позиції Токаєва, який обійняв посаду президента у березні 2019 року.

"Захоплення аеропорту, напади на будинки, у тому числі на військові об'єкти, грабежі - все це не могло статися в таких масштабах без участі спецслужб, - повідомила BBC професор факультету сходознавства Університету Лондона Бхавна Даве. - Я думаю, що хтось цілеспрямовано спрямував своїх агентів у ряди опозиціонерів. Деякі представники політичних еліт хотіли дестабілізувати ситуацію, підірвати владу Токаєва і зміцнити свої позиції".

"Бандити та терористи дуже добре навчені, організовані, ними керували зі спеціального центру. Деякі з них говорили неказахськими мовами. На Алмати було не менше шести хвиль нападів терористів загальною чисельністю 20 тисяч людей", - написав напередодні у Twitter Токаєв.

Державний телеканал "Хабар 24" у п'ятницю показав інтерв'ю з колишнім радником Назарбаєва Єрмухаметом Єртисбаєвим. Він також заявив, що організатори заворушень хотіли домогтися усунення Токаєва від влади. Це було б неможливо без "зрадників у найвищих ешелонах влади, особливо в правоохоронних органах", сказав він, але не назвав конкретних прізвищ.

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв не з'являється на публіці і не робить заяв на тлі безпрецедентних протестів та заворушень у країні, бо хворіє, висловив припущення його колишній радник Єрмухамет Єртисбаєв."У мене таке відчуття, що він важко захворів, інакше він давно вже звернувся б [до народу]", - сказав Єртисбаєв в ефірі телеканалу "Атамекен бізнес"."І ось як тільки він тяжко захворів, ця божевільна камарилья, яка юрбою жадібною біля трону стояла, вона вирішила влаштувати весь цей бешкет, озброєний заколот. Кінцева мета - щоб Токаєв здригнувся і поїхав, втік з країни, як Янукович втік свого часу", - додав він.

Раніше у деяких місцевих ЗМІ була популярною версія про втечу Назарбаєва та його родини з Казахстану, проте речник експрезидента заявив. що той перебуває у столиці країни.

Що зараз відбувається у Казахстані

МВС Казахстану заявило сьогодні, що затримали вже 4400 учасників заворушень, і серед них - 11 "організаторів". Серед затриманих є громадяни іноземних держав, лише в одному з сіл Алматинського району затримали 100 іноземних громадян з сусідньої держави. Про яку державу йдеться, в МВС Казахстану не повідомляють.

Багатьом учасникам заворушень погрожують довічним ув'язненням.

Тим часом 180 підприємців та компаній, які продавали скраплений газ, запідозрили в ціновій змові. Саме підвищення цін на скраплений газ викликало перші антиурядові виступи 2 січня в місті Жанаозен на заході Казахстану.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На вулицях Алмати зараз багато казахських військових та військової техніки

Кореспондент BBC Абдужаліл Абдурасулов повідомляє з Алмати, що в місті багато казахських військових, подекуди чути постріли, проте не зрозуміло, чи йдеться про стрілянину, чи про попереджувальні постріли в повітря, якими військові попереджають перехожих не наближатися і не збиратися у групи.

У центрі міста багато обгорілих легковиків та вантажівок, у деяких з них досі є тіла загиблих.

10 січня в Казахстані оголошено днем національного трауру.