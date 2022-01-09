Закрити "Браму пекла". Туркменістан хоче загасити кратер, що палає 50 років

9 хвилин(и) тому

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Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов доручив експертам знайти спосіб загасити пожежу у гігантському кратері природного газу, відомому як "Брама пекла".

Бердимухамедов виступив у суботу на державному телебаченні, закликавши нарешті загасити вогонь у газовому кратері Дарваза посеред пустелі Каракуми. За словами президента, створена людиною вирва "негативно впливає як на довкілля, так і на здоров'я людей, які живуть поблизу".

"Ми втрачаємо цінні природні ресурси, від яких ми могли б отримати значний прибуток і використати їх для покращення добробуту нашого народу", - сказав він.

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Вперше Бердимухамедов вимагав від фахівців знайти спосіб загасити "Браму пекла" ще 2010 року.

Цього разу президент доручив віцепрем'єру Шахіму Абдрахманову, який займається паливно-енергетичним комплексом, знайти спосіб загасити кратер, за необхідності - за допомогою закордонних фахівців.

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"Брама пекла" виникла у 1971 році на місці скупчення природного газу, виявленого радянськими геологами. Буріння свердловини призвело до обвалу - верхні шари ґрунту провалилися у підземну печеру, відкривши велику дірку, наповнену газом. Геологи вирішили підпалити газ, вважаючи, що згодом вогонь згасне. Однак він продовжує горіти й досі, і всі спроби загасити пожежу не мали успіху.

Кратер шириною 70 метрів і глибиною 20 метрів розташований приблизно за 260 кілометрів на північ від Ашхабада в центрі пустелі Каракуми поряд із селищем Дарваза.

Він став популярною туристичною пам'яткою в Туркменістані, а в 2018 році президент офіційно перейменував його на "Сяйво Каракумів".