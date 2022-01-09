Сто тисяч вийшли на протести через заборони для невакцинованих у Франції

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протест у Парижі

Влада Франції повідомляє, що понад 105 тисяч людей взяли участь у протестах по всій країні проти введення нового паспорту вакцинації проти коронавірусу.

Новий законопроєкт фактично заборонить невакцинованим людям брати участь у громадському житті.

Демонстранти в столиці Парижа тримали плакати з фразами на кшталт "ні вакцинації".

Представники Міністерства внутрішніх справ заявили, що 34 людей заарештували, а близько 10 поліцейських отримали поранення після того, як протести в деяких місцях переросли в насильницькі дії.

Законопроєкт, який пройшов перше читання в нижній палаті парламенту Франції в четвер, виключає можливість надавати негативний результат тесту на Covid-19, щоб потрапити до низки громадських місць.

Натомість, щоб відвідувати різноманітні громадські місця, зокрема бари та ресторани, люди мають бути повністю вакциновані.

Уряд заявляє, що очікує, що нові правила набудуть чинності 15 січня, хоча Сенат, де домінує опозиція, може затримати процес.

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Водночас демонстранти в суботу звинуватили уряд у порушенні їхніх свобод і нерівному ставленні до громадян.

Інші націлили свій гнів на президента Еммануеля Макрона через коментарі, які він зробив на початку цього тижня щодо невакцинованих громадян - в інтерв'ю газеті Le Parisian він заявив, що хоче їх "розлютити".

Одна з учасників протесту, адміністраторка лікарні Вірджині Уже, сказала інформаційному агентству Reuters, що висловлювання пана Макрона стали "останньою краплею".

В Парижі, де на марш проти нового закону вийшли близько 18 000 людей, демонстранти відповіли президенту скандуванням: "Ми вас розлютимо".

На телевізійних кадрах видно, що сутички між протестувальниками та поліцією в деяких місцях переросли в жорстокі зіткнення. У Монпельє поліцейські застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.

За оцінками, кількість учасників протестів була приблизно в чотири рази вищою, ніж на останніх великих демонстраціях 18 грудня, коли по всій країні на вулиці вийшли близько 25 500 людей.

Але, попри гучні протести, останні опитування показують, що переважна більшість людей у Франції підтримує вакцинацію.

Франція є однією з країн Європи з найвищим рівнем вакцинації: понад 90% людей старше 12 років повністю вакциновані.

Тим часом кількість нових випадків коронавірусної інфекції у Франції стрімко зростає через поширення Омікрону.

У п'ятницю в країні вдруге за тиждень зафіксували понад 300 000 нових випадків, а кількість госпіталізацій у відділення інтенсивної терапії неухильно зростає, що створює навантаження на систему охорони здоров'я.

Деякі лікарні повідомляють, що близько 85% пацієнтів відділень реанімації не вакциновані проти Covid-19.