Влада Казахстану повідомила про 164 загиблих у протестах

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У Казахстані під час протестів загинули 164 людини, повідомив у неділю оперативний штаб республіки у своєму телеграм-каналі з посиланням на МОЗ.

Згідно з інформацією штабу, в Алмати загинули 103 людини, в Кизилординській області - 21, в Жамбилській області - 10, в Алматинській області - вісім людей.

Раніше держканал "Хабар 24" також повідомляв, що за цей час понад 2000 людей звернулися по медичну допомогу.

Видання Tengrinews.kz з посиланням на дитячого омбудсмена Казахстану Аружан Саїн повідомляло, що в Алмати внаслідок обстрілу загинула чотирирічна дівчинка.

Українці застрягли в Алмати

Українців серед загиблих немає, повідомило МЗС України.

Також українців немає серед постраждалих та затриманих під час протестів у Казахстані, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

В Алмати застрягли 116 українців, через те, що Міжнародний аеропорт не обслуговує цивільні літаки. Його використовують для військово-транспортної авіації.

Усі українці забезпечені тимчасовим житлом та продуктами. Загроз їхньому життю чи безпеці немає, написав Ніколенко.

Тисячі затриманих

Автор фото, Reuters

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Тим часом за участь у заворушеннях у Казахстані затримали вже 5800 людей, "серед них є значна кількість іноземців", повідомила пресслужба президента Токаєва.

Ситуаційний центр МВС повідомляє про затримання 5969 осіб. Вночі МВС повідомляло про 5 135 затриманих.

Триває "зачистка" населених пунктів, випливає із повідомлення. "У всіх регіонах країни ситуація стабілізована", - стверджує президентська пресслужба.

Трохи менше 100 людей затримали лише в Алмати за минулу ніч, передає агенція Sputnik Казахстан.

"У різних районах міста ще чути постріли, але вони швидше схожі на попереджувальні", - передає телекомпанія "Мир".

134 людини відправили до ізоляторів тимчасового тримання за підозрою у скоєнні особливо тяжких злочинів, уточнює портал ORDA Kazakhstan.

Напередодні влада повідомляла про понад 4,4 тисячі затриманих.

МВС також уточнило кількість загиблих силовиків. Загинули 16, постраждали понад 1,3 тисячі співробітників поліції, нацгвардії та військовослужбовців, повідомили у міністерстві. Раніше влада повідомляла про 18 загиблих.

Порушили 125 кримінальних справ, пов'язаних із заворушеннями, зокрема за фактами застосування насильства, вбивств та пограбувань, заявив в ефірі держканалів в.о. міністра внутрішніх справ країни Ерлан Тургумбаєв.

Автор фото, Reuters

Пошкоджено та знищено понад 400 автомобілів, 346 з них машини поліцейських, сказав також Тургумбаєв. За його словами, мародери розграбували понад 100 великих об'єктів торгівлі та банків, попередні збитки становлять близько 212 млн доларів.

"Прибули 20 тисяч людей"

В Алмати 5 січня одночасно прибули 20 тисяч людей, стверджує в.о. міністра внутрішніх справ Казахстану Єрлан Тургумбаєв. Люди, що прибули, були добре озброєні і організовані, цитує його Sputnik Казахстан.

У п'ятницю ввечері цю цифру називав Касим-Жомарт Токаєв серед повідомлень у Твіттері. "В Алмати було не менше шести хвиль нападів терористів загальною чисельністю 20 тисяч людей", - писав він англійською мовою.

У суботу ЗМІ зауважили, що саме цей твіт зник. Інші повідомлення, написані Токаєвим у тому самому треді, залишилися.

Наразі глава МВС заявив, що близько 20 тисяч людей з усіх околиць міста Алмати, одномоментно прибувши до центру міста, напали на будівлю акімату (міської адміністрації).

"Вони були краще озброєні та організовані. Через значну чисельну перевагу їм вдалося прорвати кілька ліній оборони і проникнути в будівлю. Під натиском численного натовпу, щоб уникнути випадкових жертв, поліція була змушена відступити", - стверджує Тургумбаєв, якого цитує Інтерфакс.

У захопленні аеропорту Алмати брали участь близько 800 людей, стверджують у МВС.