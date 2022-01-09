У США від ковіду помер леопард
11-річний сніжний леопард Рілу помер у зоопарку Міллера у місті Блумінгтон, штат Іллінойс, США.
Тварина хворіла на пневмонію, спричинену Covid-19.
Рілу приїхав до зоопарку Міллера у 2011 році з зоопарку Оклахоми.
За десять років тут від нього народилося значне потомство - семеро сніжних леопардів.
Завдяки Рілу зоопарк Міллера став світовим лідером зі збереження снігових леопардів.
"Він був чудовим. Працівники та гості зоопарку сумуватимуть за Рілу. Ми не забудемо його ", - йдеться в інстаграмі зоопарку.
Рілу знявся у проекті National Geographic The Photo Ark - Фотоковчег, що має на меті зберегти зникаючі види планети. Фото леопарда показували по всьому світу, у тому числі на Empire State Building у Нью-Йорку.
"Це чудово, що спадщина Рілу буде жити у Фотоковчезі. Світ буде захоплюватися ним ще багатьох років", - каже Джей Тецлофф, керівник зоопарку.
Раніше ковід підхопили двоє бегемотів із бельгійського зоопарку та троє диких оленів у Канаді.
Однак тваринам нечасто проводять тести, тому ніхто достеменно не знає, наскільки поширений коронавірус у дикій природі. Також були випадки інфікування мавп та тигриці.